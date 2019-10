Falcao se volvió a ir en blanco: Galatasaray perdió 0-1 con PSG

Paris Saint-Germain (PSG) aprovechó este martes un nuevo tropiezo del Real Madrid en la Liga de Campeones para poner tierra de por medio con el club español y abrir una diferencia ya de cinco puntos en la batalla por la primera posición del grupo A.

Los franceses confirmaron la buena imagen que dejaron en su estreno europeo frente al Real Madrid y se mostraron como un bloque serio, contundente y frío ante la caldera del Türk Telekom Arena, que no dejó de pitar cuando el PSG movía el balón.



De nuevo sin sus grandes estrellas Neymar, Mbappé y Cavani en el once titular, la cara B de los parisinos demostró que es, cuanto menos, igual de fiable que su versión de lujo. Gran parte de la culpa la tienen presuntos secundarios como los argentinos Di María e Icardi y el español Sarabia.



Entre los tres y el italiano Verratti cocinaron el gol parisino, un gran tanto que empujó a la red Icardi tras una fantástica triangulación de los centrocampistas.



La otra característica de este nuevo PSG es su mayor consistencia defensiva, donde tiene mucho que ver el trabajo que está haciendo el volante senegalés Gueye, fichado este verano del Everton inglés, y que se ha revelado como la pieza que le hacía falta al medio campo del PSG.



Desde el primer minuto dejaron claro los franceses que su intención era llevarse los tres puntos de Estambul. Un disparo de Di María desde dentro del área recibió la respuesta del arquero uruguayo Muslera.



De nuevo el portero, de lejos el más destacado del Galatasaray, salvó a su equipo diez minutos más tarde, con una gran parada a un disparo de Di María con la derecha, tras recibir un pase de Meunier.



También lo intentó Sarabia con un tiro que acabó en el exterior de la red, al recoger un rechace de Muslera que había salido a los pies de Icardi. La única aproximación turca a los dominios de Keylor Navas se produjo tras una buena jugada combinativa en el balcón del área, que terminó con un disparo de Seri que buscaba la escuadra del arco y que salió fuera por pocos centímetros.



La salida del PSG de los vestuarios volvió a evidenciar el hambre de un equipo que cada año sale con la obligación de hacer una buena Liga de Campeones y que todas las temporadas se estrella en las eliminatorias.



Si en el minuto 51 fue Muslera quien frustró el intento de Di María, solo un minuto más tarde llegó el único gol del partido, obra de un Icardi que además se estrenaba de esta forma con el PSG, adonde llegó este verano procedente del Inter de Milán.



El golazo del argentino fue suficiente para los franceses ante la impotencia ofensiva del Galatasaray, donde el colombiano Falcao apenas pudo hacer daño. El técnico del PSG, Thomas Tuchel, ya había avisado de que Mbappé todavía no está para jugar el partido completo, pero le dio la úlima media hora, en sustitución del héroe Icardi, para incordiar con su velocidad y su verticalidad a la defensa turca.



Puso más empeño que ideas el Galatasaray en tratar de empatar el partido, pero ni los ánimos de su hinchada le llevaron a crear situaciones claras de gol en el tiempo que quedaba de partido.



El Paris Saint-Germain se llevó así su primera victoria en el viejo Ali Sami Yen, donde había perdido en sus dos anteriores citas, que le regala un colchón importante para asegurarse la primera plaza del grupo.



El Madrid se ve ya a cinco puntos, la misma distancia que el PSG saca ahora a los turcos, mientras que el Brujas se queda a cuatro.

Síntesis

Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Donk, Marcao; Nzonzi, Seri, Nagatomo (Bayram, m.78); Belhanda (Feghouli, m.62), Falcao, Babel (Andone, m.64).



PSG: Navas; Meunier, T. Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia (Choupo-Moting, m.70), Icardi (Mbappé, m.61), Di María (Herrera, m.83).



Gol: 0-1, m.52: Icardi



Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Marcao (min.86) por el Galatasaray y a Icardi (min.7), Di María (min.80) y Herrera (min.93) por el PSG.



Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Türk Telekom Arena de Estambul.



EFE