Galatasaray extrañó a Falcao, en nueva fecha de la Superliga turca

El Galatasaray, sin Falcao García, sumó su tercer empate seguido en el duelo en el campo del Genclerbirligi (0-0), que le aleja de la cima de la clasificación de la Liga de Turquía que domina el Alanyaspor, con un partido menos, en la séptima jornada del torneo.

El Galatasaray, próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, fue incapaz de sumar los tres puntos ante un rival instalado en puestos de descenso, penúltimo, y que aún no ha ganado ningún partido.



El conjunto de Fatih Terim acumula dos partidos seguidos sin marcar. No vio puerta tampoco en el estadio Eryaman a pesar de jugar el tramo final con un jugador más por la expulsión de Ahmet Oguz. El empate ante el Genclerbirligi se une a los anteriores frente el Fenerbahce (0-0) y contra el Yeni Malatyaspor (1-1).



El Galatasaray, que solo ha sumado dos victorias en siete encuentros de la Liga de Turquía, ha perdido de vista la parte alta. Alejado de los puestos europeos, séptimo en la tabla, está a cuatro puntos del Alanyaspor, primer clasificado, que el domingo visita al Besiktas para completar la séptima jornada.



Falcao no estuvo presente en el partido por una molestia física que no ha sido especificada.



EFE