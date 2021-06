Meluk le cuenta... (De todo, como los locos...)

Hay eliminatoria mundialista otra vez –a Colombia le toca este martes contra Argentina–, el próximo domingo comienza la accidentada Copa América y se reanudó la Liga local. ¡Lo que hay es temas! Por eso, hablaré de todo, como los locos...

(Le puede interesar: Cuadrado se graduó para liderar a la Selección Colombia)



¿Sin Muriel? Hasta este domingo, al momento de escribir este ‘Meluk le cuenta...’, la información consultada con un par de fuentes apuntaba a que Reinaldo Rueda cambiaría módulo táctico y al menos un jugador para el duelo contra Argentina, con respecto al equipo que le ganó 0-3 a Perú, en Lima, el jueves pasado. La información recibida dictaba que Rueda solo utilizaría a Zapata como delantero y sacaría a Muriel.

Facebook Twitter Linkedin

Luis díaz, Colombia vs. Perú Foto: EFE

(lea además: La seriedad de Rueda armó un equipo serio (opinión))



Doble hipótesis. Una de las fuentes consultadas indicó que Rueda utilizaría un volante de marca más, Sebastián Pérez. La otra, dice que la posibilidad es que juegue Edwin Cardona. Las dos sacan a Muriel de la formación y con el mismo argumento: “Es goleador en Italia como suplente, jugando segundos tiempos”.



Doble hipótesis táctica. Así las cosas, vamos por partes: si entra Pérez, el equipo jugaría un 4-3-2-1, que terminaría con cinco jugadores en la mitad cuando toque defender, como pasaba con Queiroz. En la opción del posible ingreso de Cardona, el módulo sería 4-2-3-1, para armar el 4-4-1-1 defensivo. ¿Y Barrios o Lerma? Este fin de semana no los mencionaron. Amanecerá y veremos...



Cuentas y calma. Lo lógico, tras los resultados de los últimos 28 años, es que Colombia no le gane a Argentina. Un punto no sería malo. Si el empate se da, solo se estaría un punto abajo de la cuenta mínima, y en la pelea.

Copa América I. Tras el aplazamiento y las renuncias de Colombia y Argentina como sedes, ahora, Brasil, el albergue de emergencia, vive una crisis: los jugadores de su Selección la rechazan y hablan con los capitanes de las demás selecciones. Dicen que saldría Tite, su DT reverenciado, por apoyar a los jugadores. Ya sacaron del cargo al presidente de la Confederación de Fútbol, por un caso de acoso sexual, que justo reventó ahora...



Copa América II. Se espera un pronunciamiento de los capitanes de las selecciones tras la fecha de la eliminatoria. Al parecer dirán que no están de acuerdo con el torneo por la pandemia, pero que jugarán. Y se jugará.

(Lea también: El efecto Reinaldo Rueda hizo cambiar la actitud de la Selección)



¡Hay público! Ahora: ¿cómo se entiende que el Gobierno de Colombia permita ingreso de público mañana en Barranquilla luego de pedir “aplazamiento” de la Copa América porque sin público no valía la pena? A Colombia ya le habían retirado la sede por la situación de orden público en medio del paro nacional. Le dieron una salida, una excusa, política. Esa fue.



La Liga. En la línea lógica de la apertura general en medio de la pandemia, se reanudó la Liga local. Ya se programaron las semifinales. Las barras bravas amenazan con crear disturbios para no permitirlas. ¿Barras o bandas?

Criaron cuervos...





MELUK LE CUENTA





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes

-Por fin hay programación para las semifinales de la Liga



-En medio de la tensión, el cargo de Tite en Brasil estaría en riesgo



-El caso Villa se complica y podría salpicar a Juan Fernando Quintero