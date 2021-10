Meluk le cuenta... (Zapata, Andrade y el déficit en la tabla)

Óigase bien: el famoso “déficit de puntos” de la Selección Colombia en la tabla de la eliminatoria del que tanto habla el técnico Reinaldo Rueda se mantiene por los cuatro puntos que se dejaron de ganar en los insólitos y terribles fallos de definición de Andrés Andrade, en La Paz, y Duván Zapata, en Montevideo. Tan simple como saber que las manos de David Ospina ganaron el punto del jueves contra Uruguay. Son datos (innegables) y hay que darlos.



(Le puede interesar: Selección Colombia: así quedaron las cuentas para clasificar a Catar 2022)

Argentina tuvo una sola opción de gol en la final de la Copa América contra Brasil y Di María no falló. Campeones, lágrimas de Messi, manifestación en el Obelisco... Igualito que con Higuaín en las finales del Mundial y la Copa América. ¡Ja! ¿Ven...?

Efectividad, dolor de cabeza de Reinaldo Rueda

Duván Zapata. Foto: EFE

El “déficit de puntos” se superará ganando y para ganar hay que meterla, más cuando las pocas ocasiones de gol se pudren de maduras.



(Lea además: El 'Pibe' Valderrama sobre el partido: 'esa no es mi Selección')



Recuerdo a Falcao en La Paz, en la eliminatoria de Brasil-2014: le rodaron una pelota, no dos, ni tres ni cuatro, y la metió. Tres putos. Recuerdo a Falcao contra Brasil, en Barraquilla, en la eliminatoria de Rusia-2018: le tiraron solo un centro, no dos, ni tres ni cuatro, y logró el 1-1 final. Recuerdo a Falcao contra Chile en Santiago, hace un año en esta eliminatoria: en la única bola que le llegó –y de vainas–, no dos, ni tres ni cuatro, ganó el punto del 2-2 de último minuto. ¡Que ahora le llegue unita!

Sin decir los santos, pero sí el pecado, Rueda ha repetido que la efectividad (¡meterla, sin eufemismos!) es su dolor de cabeza, como el de todos.

Zapata y Andrade perdieron 4 puntos

Falcao García y Reinaldo Rueda. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

También recuerdo una charla que tuve con Mario Yepes, en octubre del 2008, después de perder contra Paraguay en Bogotá (0-1), en la eliminatoria de Sudáfrica. Se lamentó de que en esa Selección eliminada, como lo fueron la de Corea/Japón -2002 y Alemania-2006 no tuvieran adelante quién hiciera los goles (“no hay quien la meta”, me dijo), mientras los de atrás incluso fueron considerados como la mejor defensa de América.



“¿Será que Falcaíto se demora?”, me dijo al hablar de su, por ese entonces, joven compañero en River Plate. Y Falcaíto apareció, reventó, se hizo el mayor goleador de Colombia de todos los tiempos y, obvio, volvimos a los mundiales. Ahora, Zapata y Andrade perdieron 4 puntos, el famoso “déficit de puntos” que Rueda no ha podido remontar...





MELUK LE CUENTA







GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta​

