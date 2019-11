Meluk le cuenta... (Lo que dijo Queiroz)

El mal partido de la Selección Colombia del viernes pasado contra Perú es un dolor de muela que no ha pasado ni con la pastillita del gol de carambola en la última jugada para el triunfo 1-0.

Es un dolor de esos lentos y palpitantes que recorren todo el cuerpo desde la coronilla hasta el dedo meñique del pie izquierdo.



Pero, con todo respecto, como diría Julito en La W, hubo algo peor que el mal juego de una Colombia luchadora, pero sin fútbol, sin creación y sin gol: fue buena parte de la declaración, análisis y explicación que dio el director técnico, Carlos Queiroz, al final del partido a los periodistas.



Está claro que los técnicos ven el fútbol diferente al resto de la humanidad, más cuando el resto de la humanidad coincide en la crítica.



Entiendo que como entrenador y responsable del equipo, pues, no admita en público los defectos que, espero, corrija en privado; y comprendo que como jefe de personal y responsable del equipo tienda un manto de protección a sus jugadores, y que como simple ser humano quiera salvaguardar sus hechuras, su propio trabajo. “Pienso que no hay ningún punto débil. Tenemos soluciones para enfrentar Copa América y la eliminatoria”, dijo con cara de póquer.



¿Qué no hay puntos débiles? ¡Claro que sí los hay! Dos evidentes: no se genera juega ofensivo, la creación, el armado del ataque es escaso, casi mínimo, y el equipo no tiene gol. Una cosa, por lógica simple, tiene que ver con la otra.



En medio de las promesas de un jardín de rosas, el técnico Queiroz no ve el peligro de ninguna espina.



“Terminamos dominando el primer tiempo y el partido en el segundo tiempo fue en una sola dirección de creación de ataque de Colombia. En el segundo tiempo solo podía haber un ganador: Colombia. Terminamos el partido dominando al equipo de Perú. Pienso que el segundo tiempo ha sido dominado totalmente por el equipo de Colombia”, explicó el entrenador.



Y agregó: “Durante todo el partido, en los 90 minutos, no recuerdo un momento en el que Perú haya construido por sí solo, por ellos, una situación para llegar al gol. Casi todas las situaciones salieron de un error en un pase, de la pérdida de un balón, alguna falta de concentración y concedimos un (tiro) libre para una oportunidad muy clara para Perú, que ha sido una falta de concentración de la defensa. Aparte de esos momentos...”.



Supongamos, solo supongamos, que, como dice Queiroz, en todas esas jugadas no hubo ni una sola virtud de presión o anticipación o sorpresa o construcción de Perú, y que solo fueron errores propios de Colombia y sus jugadores. De ser así, pues se cae de su peso que hay más puntos débiles del equipo y sus jugadores.



No se entiende, entonces, que la figura del partido fuera David Ospina, el arquero de Colombia –¡no de Perú!– que tuvo tres atajadas, dos de ellas sensacionales. Y sin contar el latigazo del peruano Benavente que casi parte el horizontal.



“Hay que llamar la atención de que no es posible jugar solos. Ganaríamos 20-0”, también dijo el DT. Pues como contó, explicó y analizó el partido Queiroz, Colombia sí jugó sola, fue dominadora implacable desde antes de terminar el primer tiempo en un partido en el que Perú solo dio patadas... ¡Pucha: con todo eso y apenas ganó 1-0 con un gol de vainas y en el último segundo!



Hay un principio fundamental en el periodismo, que es tomar distancia de las fuentes y de sus afirmaciones, más cuando son juez y parte. “Las personas mienten a los reporteros. Dicen muchas pequeñas mentiras, y a veces grandes mentiras”, afirma Rona Kobell, reportera, redactora y editora estadounidense, profesora de la Universidad de Maryland.



El muy mal partido de Colombia contra Perú no fue lo único malo. El dolor de muela siguió con las declaraciones del DT...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta