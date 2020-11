Meluk le cuenta... (Queiroz y su táctica... ¡de distracción!)

Carlos Queiroz, el técnico de la Selección Colombia, colgó una cortina de humo para desviar la atención de los problemas de juego, tácticos y estratégicos, y para quitarles algo de presión y proteger a los jugadores que fueron zombis, muertos en vida, en la espantosa derrota del viernes pasado 0-3 contra Uruguay, en Barranquilla. Lo hizo dos días después de la terrible caída y de su lánguida conferencia de prensa pospartido, en otra rueda de preguntas con los medios.

Esta táctica de distracción es una herramienta de comunicación que se usa para desviar la atención del público a un tema de impacto o polémico para no tratar asuntos complicados o negativos, y evadir para proteger a quienes están en aprietos.



En lugar de mostrar cabeza fría para hablar de cómo corregir esa horrible plana llena de tachones y borrones que fue la goleada contra Uruguay, Queiroz, muy indignado, culpó al árbitro de lo ocurrido. “¿Cómo es posible que ese señor no pite un penalti de vergüenza, a cuatro metros, contra Luis Díaz y sí uno muy dudoso, a 40 metros, a Murillo. ¿¡A 40 metros lo ve claro y a cuatro metros, no!? Tengo que salir a defender el trabajo de los jugadores, sin miedo, con todas las ganas”.

Ven. Una cortina de humo. Salió a proteger a sus jugadores. Obvio: no puede echarse la tripulación en contra. ¡Un motín a bordo es lo único que nos falta, pues!

Y aunque diga que somos perversos, como lo advirtió, es también una manera de lavarse las manos por los errores que pudo cometer al alinear al equipo o al planear la estrategia o al realizar los cambios o al dar órdenes sin efecto.



En el fútbol se está expuesto a recibir un gol, a una expulsión, a que le den o no le den un penalti. Si un equipo no puede superar un gol temprano o una jugada de posible penalti , pues, como lo dijo el propio Queiroz cuando se le quedó abierto el micrófono la vez, estamos “jodidos”.



Pero la gente no es boba. Ayer abrí un sondeo en mi cuenta de Twitter (@MelukLeCuenta). “¿Colombia perdió por el árbitro?”. El 89 por ciento de las 3.710 personas que participaron en las primeras 3 horas y 40 minutos del sondeo (sigue hoy) dijeron claramente que no. La gente no come vidrio y ve a través de las cortinas de humo. Además, la mayoría de los comentarios de los participantes apuntaban a las responsabilidades evidentes de los jugadores y el técnico en la peor derrota local de Colombia en toda la historia de las eliminatorias mundialistas.

De este accidente toca levantarse rápido: el partido contra Ecuador, en Quito, es mañana. En el fútbol se sufren accidentes graves, pero la máquina se repara con fuerza, tesón y determinación.



Queiroz es un técnico competente y con historia y tiene jugadores que pueden sacar el barco de la tormenta sin amotinarse. En eso confiamos. Ellos deben cambiar la actitud que se les vio en la cancha. Es el principio.Mientras, Queiroz ya cambió de táctica... ¡a una táctica de distracción!





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta