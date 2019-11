Meluk le cuenta... (Involución Colombia)

Dávinson Sánchez, de barrigazo, y Alfredo Morelos en un rebote sobre la mismísima raya de gol y con la pelota brincando entre las piernas y las manos del portero, lograron la anotación del triunfo 1-0 sobre Perú en el minuto 92 de un partido malo de la Selección Colombia. El 1-0 es la recompensa a la actitud y al amor propio del segundo tiempo, y corta una racha de cinco partidos sin victorias.



Pero este 1-0 no tapa lo mal que jugó de nuevo el equipo. Recorderis: venía de ser goleado 3-0 por Argelia. El remate del primer año de la era del técnico Carlos Queiroz es más de una ‘involución Colombia’ que el de una Selección Colombia que consolida seguridad y efectividad.

El 1-0 en una carambola, en un tas-tas a la salida de una pelota quieta, no esconde que la promesa que le hicieron a los hijos y nietos del coronel Aureliano Buendía de conocer el hielo del fútbol moderno, del fútbol europeo, se ha derretido en un juego sin gol, sin llegadas, sin fútbol.



Colombia ganó un partido en el que la figura fue el portero David Ospina, en el que Perú fue superior en estrategia, táctica y fuerza. Creó más.



La Selección varió de entrada su tradicional fórmula de velocidad, presión ofensiva y ubicación de jugadores en campo contrario, para intentar asegurar la pelota a menos revoluciones por minuto.



La idea del técnico era que Santiago Arias de titular (en lugar de Stefan Medina), diera salida al equipo por la derecha, para juntarse con Juan Guillermo Cuadrado, llamado a ser el líder del juego por las ausencias, otra vez, de James, Falcao y Zapata; y con Luis Muriel, el más experimentado de los de arriba. Pero no conectaron y el primer tiempo fue malo, bastante malo. Perú, serio, en un principio fue por la pelota con fuerza, machacando, y desconectó a una Colombia que se preocupó más por reclamar, pedirle tarjetas al árbitro y devolver el puntapié. Así, con la cabeza caliente y los pies imprecisos, la pelota tropezó y los pases no llegaron al compañero. Colombia fue lenta, sin salida, torpe, equivocada.



El primer tiempo terminó 0-0 porque David Ospina, suicida, se jugó la vida a los pies de Paolo Guerrero y, luego, le atajó un tiro libre con una volada de Supermán. Si Ospina fue la gran figura en el balance individual, el peor fue Yairo Moreno, que cada vez más pareciera que llegó al equipo con una hoja de vida Miverva 1003 debajo del brazo y la recomendación de una palanca o un compadre.



El segundo tiempo fue menos malo que el primero, pero malo. Y fue un tris mejor de entrada porque sacaron a Yairo Moreno. Mateus Uribe tomó su puesto. Y desde ahí empezó la reacción, pues compensó el equipo en la izquierda y dio más dinámica. Hubo una reacción: se jugó más rápido, con un poco más de intensidad, y el equipo se paró más arriba, quiso presionar a Perú y trató de recuperar la pelota más adelante. Con más amor propio y en las manos de los ‘pelaos’ Steven y Stiven (Mendoza y Alzate). Muy duro ¿Un año pasó para esto? Sin palabras.



Hoy más que una Selección Colombia hay una ‘involución Colombia’ sin gol, sin llegadas, sin creación y con la promesa derretida de que se conocería el hielo del fútbol moderno. ¡Ja! Mal momento. Es evidente.



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta...