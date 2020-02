Meluk le cuenta... (¿Qué es intensidad en el fútbol?)

En el fútbol, como en todo, hay palabrejas y términos que se ponen de moda. Quizás la expresión que anda en boca de todos, desde los técnicos hasta los hinchas, pasando, obvio, por todos los comentaristas e ‘intelectuales’ del juego, sea ‘intensidad’. Juliana, simplemente Juliana, en Twitter @Juliana27662732, tiró la pregunta en esa red social con simpleza: ¿Qué es la intensidad en el fútbol?

Le voy a contestar con la misma simpleza y utilizando lo dicho por tres de los más grandes entrenadores del momento. Hace un par de semanas, José Mourinho, técnico del Tottenham, la definió así: “Es lo que debe tener todo jugador profesional solo por 90 minutos para darlo todo con total dedicación, cumplir con las órdenes al ciento por ciento sin ninguna distracción”.



Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, el entrenador sensación del momento, la definió así al hablar de la belleza del fútbol: “Es energía, agresividad, velocidad...”.



Pep Guardiola, el técnico emblemático de la década, el revolucionario del Barcelona más grande de todos los tiempos, el estandarte del juego de posición, explicó el concepto en una vieja conferencia de prensa: “Más allá del rival o del campo en el que sea el partido, mis jugadores saben que hay que ir a robar el balón, que hay que ir por él a todo momento, que aquí no se espera, que la pelota debe ser nuestra y que si la perdemos, se debe recuperar de inmediato. Mis jugadores se esfuerzan al máximo, sin dejar pensar ni respirar”.



Al rompe, la intensidad se asocia con términos que en su momento también estuvieron de moda, como ‘actitud’, ‘entrega’, ‘ritmo de juego’... Hay algo de eso, claro, pero no lo es todo.



En el fútbol, las definiciones son tan particulares y amplias como quien las dice o las propone. En el trabajo ‘La intensidad en el fútbol’, Alberto Egea la define como “responder de la mejor manera posible en el menor tiempo posible a un problema del juego que se ha previsto y entrenado antes”.



¿Suena raro, no? Imagínense que varios autores y teóricos hablan, incluso, de intensidad defensiva, intensidad ofensiva, intensidad táctica, intensidad grupal, intensidad individual, intensidad en la pelota quieta, intensidad física, intensidad de presión, intensidad, intensidad... ¡Son intensos!



La intensidad, por definición, es la fuerza que tiene algo o con la que se hace algo. “La intensidad en el fútbol es la realización de una acción determinada durante un período de tiempo de forma correcta con fuerza determinada, concentración, y actitud correcta”, dice el entrenador Francis Luque en su ensayo ‘Intensidad en el fútbol: un aspecto clave para mejorar a nuestro equipo y a los jugadores’.



Eso sí: todos los teóricos coinciden en que no se puede hablar de intensidad sin concentración y aplicación.



Así las cosas, de manera prosaica, la tan mentada, tan repetida y tan de moda intensidad en el fútbol se puede definir como el estar metido en el partido durante todo el partido, cumpliendo los planes tácticos y estratégicos con gran despliegue físico, velocidad y agresividad para atacar y defender sin despistarse.



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta...