Meluk le cuenta... (¡Cacerolazo Nacional!)

¡Suenan las cacerolas! Le pegan a la chocolatera con el molinillo. No para el golpeteo de las cucharas de palo en las sartenes: ¡clan, clan, clan, clan, clan, clan...!

En el fútbol local, que parafraseando a Jorge Valdano puede ser lo más importante de lo menos importante en el país, también hay enfados y reclamos.



El cacerolazo suena por todos los rincones de Medellín, el Valle de Aburrá, Antioquia y en algunos muchos otros lugares del país en los que, duro y sostenido, los hinchas del potente Atlético Nacional muestran su inconformidad por la eliminación de su equipo, el de la gran inversión, el del afamado técnico Juan Carlos Osorio, que si encontró el equipo, lo desbarató con sus ya conocidos cambios y recambios, y al que nunca le pudo dar solidez defensiva ni contundencia ofensiva. ¡Clan, clan, clan, clan, clan, clan...!

​

Nacional terminó de primero en la fase clasificatoria, la del todos contra todos, y era el primer favorito por la campaña, su peso específico, el plantel y su gran técnico. Mejor dicho: por ley de gravedad, era el primer favorito al título. Sin embargo, en 15 días de cuadrangular semifinal, el equipo se fue apagando sin gol en la delantera y con goles en su arco hasta sellar su eliminación, este domingo, de local, con el 1-1 contra Tolima. Nacional no perdió el paso a la final en Barranquilla, cuando perdió 2-0 con Junior, como sugiere su entrenador al criticar el desempeño de sus jugadores en ese partido. Fue en su estadio, en el Atanasio Girardot, donde Nacional quedó en la lona, pues no pudo ganar dos de los tres partidos que jugó.



¡Clan, clan, clan, clan, clan, clan...! ¡Suenan las ollas vacías de título! ¡Clan, clan, clan, clan, clan, clan...!



Juan Carlos Osorio, el polémico técnico del equipo, ofreció disculpas a los fanáticos y asumió la responsabilidad de la crisis, como era de esperarse, como era apenas obvio, pero, con tono de hombre bravo, de rudo general de mano firme, ofreció disculpas a la hinchada, evadió preguntas y esparció cortinas de humo por las causas puntuales de la eliminación y, al ruido del cacerolazo, durante su esperada alocución a la prensa después del partido, dijo que la eliminación se origina “por los malos manejos en los últimos cuatro años” y que no piensa renunciar. El fútbol, ese increíble y demoledor espejo del país... ¡Clan, clan, clan, clan, clan, clan...! No paran los golpes a los peroles.



Osorio también dijo que apenas empieza su mandato, que lleva pocos meses de gestión y que el próximo año tendrá el mejor equipo del país porque por ahora su nómina tiene un promedio de edad de 23 años. Bueno: los que jugaron en la campaña hasta hoy, en realidad, promedian 24,9. Son los datos y hay que darlos.



¿Por qué se cayó el líder en el cuadrangular...? “Flamengo vale 140 millones de dólares. River Plate, 155 millones de dólares...”, respondió después de recordar la alineación del Nacional dirigido por Reinaldo Rueda que fue campeón de la Copa Libertadores en el 2016. ¿Y qué tiene que ver eso con que lo haya eliminado Tolima? Escapista: le preguntaron qué hora es y contestó que estaba lloviendo.



Según Transfermark, portal que se ha vuelto guía en el tema, Nacional tiene una plantilla que vale 28,13 millones de dólares. La de Junior, el otro favorito, está valorada en 26,5. El gran Nacional está tan eliminado como el Cúcuta Deportivo (con una nómina de 12,6 millones de dólares) o Alianza Petrolera (12,4 millones) que valen menos de la mitad. ¡Clan, clan, clan, clan, clan, clan...!El pueblo verdolaga está berraco.

¡No para de sonar el cacerolazo Nacional!



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta