Meluk le cuenta... (Se probó, se reprobó y se recomprobó)

Fue una derrota fea la de Colombia contra Argelia. El 3-0 es la primera goleada que se come el equipo que dirige el técnico Carlos Queiroz. Una caída dura, de cara contra el planeta, que dejó a la Selección con la nariz reventada y un terrible dolor de cabeza.



Este partido, el quinto consecutivo de Queiroz sin ganar y el cuarto sin hacer un gol, sirvió para ver a un equipo suplente que se probó sin éxito, que reprobó el examen del técnico al centrodelantero y que recomprobó, entre otras cosas, que es puro cuento eso de que se pueden hacer listas de sesenta o setenta jugadores para armar cinco o seis selecciones de gran nivel.

La Selección reprobó en el marcador, en el juego y en sus maneras: los zagueros centrales (Dávinson y Murillo) estuvieron torpes, imprecisos, equivocados y desordenados. Los ‘laterales-laterales’ (Orejuela y Mojica) naufragaron. El medio campo fue una coladera: ¡nadie marcó! Uribe fue el peor de todos. Lerma persiguió argelinos como gallinas en un corral, y Yairo no pesa, no desequilibra, no es determinante. Y, arriba, Muriel, Morelos y Cuadrado corrieron... Eso: corrieron.



El técnico cambió delanteros por más delanteros y no reparó el roto enorme de un medio campo sin marca ni manejo ni ideas.



Como ya lo dije antes: esta Selección juega a tres velocidades: rápido, veloz y acelerado, y eso no siempre la hará llegar más lejos.



Se probó un equipo de suplentes que estalló en la intensidad y practicidad argelina, y demostró sus serias limitaciones. Se reprobó el experimento y se comprobó, además, que, como escribió Dante Panzeri en su 'Fútbol, dinámica de lo impensado', los cuatro mandamientos que debe cumplir un técnico son: 1. Elegir buenos jugadores. 2. Ponerlos en los puestos apropiados. 3. Inducirlos a no hacer lo que no saben. Y, 4. Dejar que esos jugadores así seleccionados, así ubicados y así aconsejados ¡hagan lo que les parezca mejor! ¿Queiroz es pecador…? Debe ir a un confesionario.

Argelia vs. Colombia Foto: AFP

Se comprobó que los titulares son los titulares, que el equipo tiene serios problemas de gol así sea con la formación A, que no todo en el fútbol es correr y correr, meter y meter, y que las lunas de miel, todas, terminan tarde o temprano.



Queda el consuelo (¿o la esperanza...?) de que este equipo goleado por Argelia, pues, simplemente, no es el equipo; que fue un muy mal día en la oficina.



Y esta prueba que se reprueba comprueba, finalmente, que James Rodríguez hace falta, que no se puede ser tan silvestre y menospreciar la ausencia del mejor jugador del país, del más influyente y de mayor peso del equipo.



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta