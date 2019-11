Meluk le cuenta... (Aunque le pongan la 10 a todos)

A veces hacer las cosas fáciles resulta lo más difícil. Así somos: quizás eso pasa –y con frecuencia– porque al complicar las cosas simples se puede presumir de poseer una sabiduría especial, de tener una experticia única.

La simpleza tiene tanto valor y peso como lo complejo. Entonces, me pregunto: ¿a cuento de qué tantas pruebas en la Selección Colombia?



En el fútbol, como en la vida, todo es justificable. Seguro que se puede explicar que el equipo que puso el técnico Carlos Queiroz en el triunfo 1-0 sobre Ecuador fue para probar jugadores, para ver caras nuevas, para analizar en condiciones de competencia a los suplentes de los suplentes de los suplentes y que para eso son los ensayos en los juegos amistosos...



También se puede argumentar que entre tanto experimento raro con jugadores raros no se hace equipo, se pierde la oportunidad de hacer repeticiones y repeticiones para mecanizar ideas, movimientos y funcionamientos; que se pierde rodaje de la formación titular...



En el último partido del año, en el último partido del comienzo de la nueva era de Queiroz, en el último partido antes de la apertura de la eliminatoria del Mundial de Catar 2022 (el próximo marzo), una Colombia muy livianita, que no es el equipo que jugará ni la eliminatoria ni la Copa América, fue rapidita y repitió más defectos que virtudes generales contra otro rival livianito y rapidito con más debilidades que fortalezas en un partido abierto, con llegadas en un arco y en el otro, y hasta peloteado a ratos. Colombia puso a Lucumí y a Stiven y Steven, Mendoza y Alzate, respectivamente, para enfrentar a los Stiven y Steven de Ecuador: Carabalí, Torres, Arreaga, Palacios... ¡Una defensa sin defensa por lo biche!



Un detalle que no es menor: la camiseta 10 de James se la dieron a Steven Alzate. El fútbol es el fútbol en buena medida por sus muchos y ricos simbolismos. Con todo el respeto por el pelao al que el 90 por ciento del país no conoce, ¿cualquiera se pude poner la 10 de Colombia, la 10 de James? Queiroz y su principio de autoridad. Dirán los intelectuales que es solo un pedazo de trapo con dos dígitos estampados y que la tela sola ni juega ni afecta. Son los mismos que seguramente dicen que las fallas de las administraciones y gestiones están en las comunicaciones. Darle la 10 a cualquiera es un mensaje duro para James. Un mal mensaje.



Esta Colombia suplente desde la nueva camiseta en camuflaje azul de Prusia (que es como un gris ratón) dominó más de lo que creó, creó más de lo que metió y le llegaron más de lo que pensó. Mateus Uribe, por la derecha, fue el mejor, y su gol fue merecida recompensa. Ospina fue otra vez figura y el marcador fue otra vez el mínimo.



Esta no será la Selección de la eliminatoria. Por fortuna. En marzo, ojalá, estarán de nuevo James, Zapata y hasta Falcao.



El año se fue y queda la esperanza de que aparezca al menos el equipo de la Copa América, en su 4-3-3 básico, que no me disgusta: Ospina, Medina/Arias, Dávinson, Mina y Tesillo; Cuadrado, Barrios, Mateus; James, Zapata/Falcao y Muriel. Ese es el equipo: los demás, todos los de más, son eso: los demás, así les pongan a todos la camiseta 10...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta