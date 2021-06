Meluk le cuenta... (A tocar de oído)

Sin pruebas previas, sin ensayos amistosos, tocando de oído y confiando en que los solistas lean la partitura de un tema que ya han hecho sonar antes, se reestrena hoy Reinaldo Rueda como director de orquesta, perdón, como director técnico de la Selección Colombia.



Lo invitamos a leer: (Más candela al fuego: habla médico personal de James)

Y no le tocó una función cualquiera: se juega un partido oficial de la eliminatoria mundialista, un duelo envenenado de visitante contra Perú y con dos puntos menos de la cuenta mínima de clasificación (o repesca) en la tabla de posiciones.



El fútbol, que no es ni tan enredado ni tan sofisticado, dicta su lógica: el grueso de la Selección es el misma de los jugadores que tuvieron José Pékerman, en Rusia 2018, y Carlos Queiroz, en el arranque del premundial suramericano.

Facebook Twitter Linkedin

Reinaldo Rueda con la Selección. Foto: FCF



Rueda, como sus antecesores, sabe que repetirá la mayoría de la alineación que viene jugando hace meses, hace años, porque es lo que hay, porque es lo que tenemos. Si hoy confirma la formación que puso por más tiempo en el par de entrenamientos que hizo, alineará el mismo equipo de Queiroz que fue goleado por Uruguay y Ecuador (0-3 y 6-1), pero sin James.





El nuevo equipo es la vieja Colombia. Así de simple. De entrada, Rueda sí tiene una ventaja con respecto a Queiroz: seguro, pero seguro, y así se vaya perdiendo, no va a sacar a Wílmar Barrios a los 30 minutos del primer tiempo ni va a cambiar a medio equipo en el descanso. No romperá el camerino.





Rueda es consciente de que Perú va peor en la eliminatoria y tiene, obvio, mayor necesidad.



Así, pues lo lógico es que Rueda intente ser lo más práctico y efectista: repetir la mayoría del equipo que ya ha jugado antes, dar instrucciones para que el grupo sea firme y ordenado en defensa y alentar para que los atacantes sean certeros.

Rueda sabe ver el fútbol, sabe leer los partidos y sabe analizar rivales. Además, sabe levantar grupos y tratar con estrellas.





A él también, entonces, le toca esta noche apelar a su individualidad como estratega: no tuvo ni medio tiempo amistoso de preparación. No hay de otra.





A propósito de las individualidades, pues resignados, conscientes y realistas, es apenas de Perogrullo que no es lo mismo no tener a Falcao ni a James. De acuerdo: de nada vale llorar la leche derramada de las lesiones, la inactividad, el retiro de la convocatoria y los desmentidos médicos, pero es innegable que sin Falcao y sin James, la Selección Colombia se pone otra ropa, cambia de talla.



No significa que el equipo esté en harapos, ni más faltaba, pero una cosa son los Ferragamo y otra, unos tenis de lona y caucho. Con ambos se puede caminar, pero no es lo mismo.



El nuevo equipo de Rueda es la vieja Selección Colombia que llega urgida de puntos a Lima, donde a todos, del técnico al centrodelantero, les figuró tocar de oído...



DEPORTES