Meluk le cuenta... (Sin goles no hay paraíso)

La emergencia de puntos de Colombia en la tabla de la eliminatoria para el Mundial de Catar continúa. Este domingo, cuando necesitaba ganar en Asunción a una Paraguay que no tiene las fieras de antaño, que mete poco miedo, apenas empató 1-1, dando muestras de un evidente síntoma crónico en esta eliminatoria y la pasada Copa América: no hay efectividad, no hay poder anotador. No hay gol.



El partido en el antes temible Defensores del Chaco fue un partido entre livianos, como de potrero, con mucho vértigo y poca precisión. Más sudor que ideas en ambos equipos.



Esa es la verdad escueta. Colombia, otra vez, demostró ser un equipo ligero, no obstante haber sido evidentemente ofensivo y tener la iniciativa de ataque a lo largo y grueso del juego. Se podría pensar que jugó como local contra una Paraguay que aguantó atrás y contragolpeó.

Miguel Borja intenta anotar contra Paraguay. Foto: EFE

Borja, Borré y Sinisterra fueron los titulares de la ofensiva. Cuadrado fue el armador; sí, Cuadrado fue el creador y el más luchador, mientas Quintero se quedó sin jugar. Misterios tiene el santo padre fútbol...



Colombia atacó. Pero las opciones que tuvo, porque las tuvo (tiro en el palo, remates desviados, atajadas de Silva) no las metió ni cuando entraron Falcao, Roger y Díaz: ¡de 20 remates de Colombia, siete fueron a puerta! Y solo uno entró... ¡de penalti! Los números gritan a los cuatro vientos lo liviano, lo ligero de esta Selección.

Si Colombia no la mete, pues no puede fallar atrás, y atrás comete errores graves, groseros, como los de Dávinson Sánchez: se necesita una sotana de reverenda madre que le cuelgue de la cintura de cemento en el gol de Paraguay.



Reinaldo Rueda, el técnico, y los jugadores podrán decir que van invictos en la eliminatoria y que son los terceros de la Copa América. Sin embargo, solo tres victorias en 11 partidos no son un buen síntoma. Para nada. Colombia es un equipo planito, ‘planchito’ al ataque. Sin goles no hay paraíso. Esto es fútbol.



* * *



Una vergüenza lo ocurrido en el Brasil-Argentina que no se jugó ayer. De un lado, los argentinos saltándose una norma gubernamental escudados en acuerdos de la Conmebol como si fuera un supra-Estado y, del otro, una imprudencia total de las autoridades sanitarias brasileñas para detener y deportar en pleno partido a los cuatro jugadores argentinos provenientes de la liga inglesa.

El insólito y espantoso hecho se enmarca, como afirman varios medios del continente, dentro de la política interna brasileña: Brasil es el segundo país con más muertes por covid-19. ¿Fue un espectáculo mediático internacional del gobierno de Bolsonaro para lucir fuerte e inflexible? ¿Fue una pantomima brasileña por no tener a nueve de sus estelares de Inglaterra? Lo que sí es indiscutible es que este es un ridículo absoluto.



Suramérica es una pena futbolística: el superclásico de ayer no se jugó, la final de la Libertadores River-Boca se fue a Madrid, las sedes de Copa América y una final de la Suramericana se cambiaron, el VAR (menos ayer en Asunción, ¡je!) es lento y selectivo... El fútbol es un reflejo de lo que somos: la viveza criolla, la bravuconada criolla.

Ahí estamos pintados. Es así...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

