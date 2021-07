Meluk le cuenta... (Sin dos de los tres mejores)

Nadie es irremplazable, dicen. ¡Es apenas obvio que Colombia no va a salir con 9 jugadores contra Uruguay! Eso está claro. En la alineación, Reinaldo Rueda pondrá 11: tengan eso por seguro... Pero negar el peso de las ausencias de Juan Guillermo Cuadrado (por sanción) y Matheus Uribe (por lesión, sóleo de la pierna izquierda), dos de los tres mejores jugadores de Colombia en esta Copa América, es ingenuo, más en el partido que da paso a la semifinal o a la salida internacional del aeropuerto.

Está más que claro que en el fútbol hay titulares y suplentes.

(Le puede interesar: Matheus Uribe se pierde lo que queda de Copa América)



Ese cuento demagógico de los entrenadores de que tienen 23 titulares es carreta.

Pura y física carreta.



Otra cosa es que no hay que quedarse llorando la leche derramada. Toca remangarse la camisa y arreglar. Sacar la pala, remover la nómina de suplentes y tapar los huecos. No hay de otra. La insospechada lesión de Uribe abrió otro hueco que tapar.

Reinaldo Rueda. Foto: EFE



De entrada, lo que se recomienda es tapar cada hueco con tierra de la misma tierra. Ficha por ficha. Puesto por puesto. Sin Cuadrado, según cuentan desde Brasil, el ensayo que más le convencía al técnico Reinaldo Rueda en los entrenamientos era el de Muñoz.



Además, Rueda lo admitió sin asegurarlo. Dijo que la decisión no estaba tomada de manera definitiva.



Así, quedó en un segundo plano la polémica de jugar con un tipo en la banda que le diera más ataque, quizás Muriel, recargado por la derecha, o Chará, que practicó en ese lugar. Bien se dice que es mejor la seguridad que la policía.

(Lea además: Si no es Matheus, ¿entonces quién?)



Y bajo el mismo principio teórico, pues el hueco dejado por la inesperada baja de Matheus debería taparse con otra palada de la misma tierra: Cuéllar. Volante de marca por volante de marca. Cuéllar ha sido más utilizado por el técnico que Sebastián Pérez, a pesar de haber sido titular en un partido.



En ese supuesto de Muñoz por Cuadrado y de Cuéllar por Uribe, se entendería un posible cambio táctico, como también lo sugirió el entrenador. En el medio podría no alinear una formación 2-3, sino una 3-2, con Muñoz, Barrios y Cuéllar. Incluso una doble línea de cuatro defensas y cuatro volantes con Díaz cerrando el muro en la izquierda, como contra Brasil.



¿Muy defensivo? Repito: es mejor la seguridad que la policía. Uruguay, sin prender fuegos artificiales, ha tenido poder: solo perdió contra Argentina en un partido que debió ser 0-0. Le ganó a Paraguay y a Bolivia y empató con Chile. Colombia, en cambio, no pudo vencer a Venezuela (0-0) y perdió con Brasil y Perú.



El favorito de entrada, así sea leve, es Uruguay. Para colmo, Colombia lo enfrentará sin Cuadrado y Uribe, dos de sus mejores fichas, lo que sin duda complica el panorama de una Colombia que con el cuchillo entre los dientes busca abrirse paso a la semifinal.







