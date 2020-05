Meluk le cuenta... (La importancia del fútbol)

Sábado. Ocho de la mañana. Las redes sociales madrugan con un estallido de gol. En Alemania se reanuda la liga de fútbol en medio de la crisis de la peste del nuevo coronavirus.

Unos, eruditos de ocasión, ahora del fútbol alemán, hablan desde la maravilla noruega anotadora de Erling Haaland hasta la fundación por ingleses, en 1850, del Dresde, el primer club germano de fútbol moderno. Otros, cual doctores de bata y mirada por encima de las gafas, abren el partido que ven por la tele e improvisan una autopsia táctica.



La mayoría hace comentarios sobre la ausencia de público en las tribunas, se sorprende porque se oyen los gritos que se dan los jugadores y debate porque los goles se festejan sin tocarse o ‘codito con codito’ o, incluso, con abrazos y besos, hoy vistos como un acto irresponsable.



El fútbol es una manifestación cultural –que es decir humana– tan importante que levantó a este lado del Atlántico con un Hoffenheim-Herta Berlín, con un Dortmund-Schalke 04 que jamás hubieran hecho madrugar. Más de uno tuvo que escribirse en la palma de la mano que el azul era el Schalke y el Dortmund, el de amarillo...



Es imposible, de torpes, negar que el fútbol es el entretenimiento masivo más importante de la especie. Hay mares de libros y estudios que explican la fascinación por la pelota, por este juego lleno de cargas de significado, repleto de valor sociológico, psicológico y existencial.



Ahora, cuando el balón se ha detenido –como casi todo– por la peste, hay una especie de resurrección del rancio concepto del fútbol como ‘opio del pueblo’, asunto de una gleba ignorante y mansa. Yo, que en la cancha ideológica pateo con la zurda, me sorprendo del grado de neurosis que impide la capacidad del goce, de la diversión, del entretenimiento. Supongo que los radicales entienden el béisbol como ‘el opio del pueblo’ tanto en Cuba como en Estados Unidos...



El viernes pasado, el escritor y periodista John Carling, famoso por su libro El

factor humano, base de la película Invictus, nos dijo aquí, en EL TIEMPO: “Decir que el fútbol no es tan importante es una idiotez. A la humanidad le hace falta para su alegría, su consuelo, su refugio y, principalmente, como tema de conversación”. Eso último es fundamental.



Umberto Eco, escritor, filósofo y quizás el semiólogo más importante del último siglo, sostuvo que el fútbol y la política se equiparan y cumplen la misma función social de permitir que las personas se expresen, hablen, se sientan partícipes de lo público así no puedan influir en ello.



Entretenimiento, ocio, participación, posibilidad de expresión... ¡Hablar, compartir, ser parte! Eso, entre otros muchos significados, es el fútbol, un poderoso imán convertido, por lo tanto, en la industria multinacional deportiva más grande del planeta.



Alemania, con su Bundesliga de vuelta, es la luz que guía el fútbol mundial, su industria, a sus miles de millones de seguidores, a la pronta salida de su encrucijada por el nuevo coronavirus.



Y el fútbol regresará de manera paulatina porque encanta, atrae, entretiene, gusta y apasiona. Volverá de entrada, como lo está haciendo, con algunos cambios de conducta y sin público. Regresará, como debe ser, cuando las autoridades sanitarias lo decidan con absoluta responsabilidad.



Tanta falta hace el fútbol que puso a madrugar y a hablar –¡eso, a hablar!– a medio mundo por un Hof-fenheim-Herta Berlín, por un Dortmund-Schalke 04...



Gabriel Meluk

Editor de deportes

@MelukLeCuenta