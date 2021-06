Meluk le cuenta... (Golazo, furia y derrota) 

Del éxtasis a la furia. De la lucha a la impotencia. De la poesía a la hipocresía. De la epopeya a la tragedia. Del todo a la nada... Así fue el partido de Colombia anoche contra la intratable Brasil en la Copa América. Ganaba con un golazo sensacional de Luis Díaz y perdió en la última jugada del partido después de una jugada que reclamaron como inválida, pero que, al leer la regla, es legal.



Empecemos por esto último, que es el gran tema del debate. A los 33 minutos del segundo tiempo, un pase de un brasileño rebotó en el juez, quedó otra vez en poder de Brasil, el balón se abrió a una banda, se levantó en centro y Firmino lo cabeceó para el 1-1 parcial, que le torció el brazo a Colombia y al partido, que terminó perdiendo la selección de Reinaldo Rueda.



La bola mansa se le escurrió entre las manos a Ospina... La confusión entre los jugadores de Colombia, como la de hinchas, nace en el desconocimiento del reglamento. Cuadrado, el líder de la Selección en el campo, como sus compañeros y la fanaticada, creyó que por el rebote de la pelota en el árbitro Néstor Pitana, la jugada estaba muerta.

Pero no es solo si la pelota le pega al juez. El reglamento dice que se detiene la jugada y se da un balón a tierra si la bola pega en el juez y cambia de posesión (queda en un rival) o si pega en el árbitro y se inicia un ataque prometedor (no lo era, balón a un lado y con 5 defensas en el área) o si pega en el árbitro y entra a gol. Dura es la ley...



Y con la cabeza muy caliente y la sangre hirviendo, en el último instante de los 10 minutos de descuento por las protestas del 1-1, Colombia perdió el partido cuando Casemiro soltó la marca de Dávinson y liquidó el 2-1 de frentazo. Así terminó mal para Colombia lo que bien empezó con el golazo de Luis Díaz, uno de los poemas más bellos de todos los tiempos del fútbol colombiano.



A los 10 minutos, Cuadrado templó el centro desde la derecha al segundo palo. Y allá se acostó en el aire, en una chilena fantástica, y con su aguijón zurdo clavó la pelota bien adentro del arco de Brasil.



Un verso altanero de emoción y belleza. La pirueta sincronizada en la casa de un Brasil que no había recibido goles, intratable, y en Río de Janeiro. El peso del resultado, la voltereta del marcador de la victoria parcial a la derrota definitiva, revive la hipocresía que existe sobre el juego defensivo. Cuando Colombia ganaba era una oda a la lucha, a la táctica, a la disciplina, a la inteligencia, a la solidaridad, al orden.



De entrada, el técnico Reinaldo Rueda sorprendió con la alineación. Siguió escribiendo cambios en la planilla: Muñoz por Medina en el lateral derecho, Díaz en lugar de Cardona en el medio y –¡rompió la banca!– Borré y Zapata en lugar de Muriel y Borja.



La apuesta de Rueda fue netamente defensiva. Había advertido en la víspera del juego que no apretaría un cinturón de seguridad de tres hombres en la mitad. Y no mintió: ¡montó una doble línea de cuatro, un 4-4 bien corto, bien cerradito, con Cuadrado y Díaz en las bandas! ¡Y con Borré y Zapata marcando!



Pero como finalmente se perdió, todo eso no fue más que una idea tacaña, mezquina, cobarde, timorata e inferior. "¡Había que atacar!", gritan ahora. La hipocresía sobre la defensa...



