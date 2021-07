Meluk le cuenta... (El que a penal pasa, a penal muere)

Colombia es un equipo de testosterona. Como un peleador callejero, a mano limpia, se fajó en una partido que fue una verdadera lucha. Guapeó, puso la cara y las canillas; pegó (sí, pegó mucho) y le pegaron (si uno da, pues recibe), empujó y con fuerza, con lucha perdió la semifinal de la Copa América contra Argentina en desempate por penaltis (3-2) tras un 1-1 en una verdadera batalla de piernas afiladas.



Fue eso, una batalla de patadas y empujones: el partido con más faltas de la Copa: ¡47, 27 de ellas de Colombia, y 10 amonestados, 6 de ellos colombianos!



El plan inicial de resistencia duró apenas 6 minutos. Como en Barranquilla hace un mes en la eliminatoria, Colombia empezó perdiendo muy rápido. Gol a la velocidad de la luz, a la rapidez de la memoria: recordé la voz de Pastor Londoño relatando en la radio las metidas de pata del ‘Boricua’ Zárate en la década de los 70: ¡Mina: no me la deje ahí, no me la deje ahí! Y Mina la dejó ahí, en un rebote torpe, nada menos que en el pie de un tal Messi. En el corazón de las 18 rodó la pelota de gamuza a Lautaro... ¡Bang! Y 1-0.



Desde ese momento, Colombia literalmente peleó el partido, lo braveó. A veces toca así. Y así salió anoche, como salió contra Brasil, como salió contra Uruguay. A fuerza más que a juego, a coraje más que técnica, a pierna dura más que fútbol, tuvo dos tiros en los palos antes del descanso de Barrios y Mina.



Claro que Ospina, en la última del primer tiempo, a puro reflejo, evitó el segundo en la raya de gol.



A la testosterona por galones de Colombia, Rueda le metió neuronas al equipo (¡ya era hora!) para el segundo tiempo: Cardona, un creativo; Chará, un escurridizo, y Fabra, un lateral de salida, relevaron a Borré, Cuéllar y Tesillo.



Y fue Cardona, en un pase gigante de 35 metros para Díaz, el que tuvo la llave. Díaz, el más picante y habilidoso de los colombianos, se descolgó como un relámpago, casi sin ángulo de remate y cayéndose, logró el 1-1. Un premio a los del juego de calidad. Con fútbol empataron en medio de la lucha. El creativo Cardona más el habilidoso Díaz dieron el gol de Colombia.



De ahí en adelante fue media hora de más lucha, de más patadas, de más planchazos: ¡Fabra le sacó sangre al tobillo izquierdo de Messi!



Tras el empate, Argentina quiso ganar el partido con la entrada de Di María y Colombia reculó, trató de tomar un segundo aire como el boxeador que busca su esquina para tomar agua, oler mentol y reaccionar.



Colombia pudo perder en el tiempo reglamentario: un bombazo reventó en el palo del arco de Ospina, y luego Barrios, como portero, con Ospina perdido en la mitad de la cancha, le sacó un balón increíble con las piernas y en la línea a Lautaro. Claro: los argentinos también pararon con faltas intentos de contragolpes de Cardona, Díaz y Borja.



En los penaltis de desempate, esta vez Colombia no repitió la victoria sobre Uruguay en los cuartos de final. Martínez, el arquero argentino, a pura boca, como otro peleador callejero, le atajó a Sánchez, Mina y Cardona y le cerró a Colombia la puerta de la final en las narices.



Y así, Colombia, una Selección de testosterona, comprobó anoche que el que a penal pasa, a penal muere...



