Meluk le cuenta... (Solo un deseo de Año Nuevo)

Se acaba el 2019. Pasó a toda velocidad. La vida no es corta sino rápida, lo que a la larga es lo mismo, pues en la fórmula, velocidad es igual a espacio sobre tiempo...

En fin: estamos atragantándonos apurados las 12 uvas para pedir el mismo número de deseos para este 2020, que tiene como picos sobresalientes en el calendario deportivo los Juego Olímpicos de Tokio, la extraña Copa América compartida entre Argentina y Colombia, y la Eurocopa y las ocho primeras fechas –casi la mitad– de la eliminatoria del Mundial de Catar.

Entre los deseos que los futboleros se atoran con las uvas seguramente están el título de la Copa América, hacer los 12 puntos en Barranquilla contra Venezuela, Uruguay, Brasil y Argentina en la eliminatoria, que los colombianos se ganen las copas Libertadores y Suramericana, y que el equipo de cada quien sea campeón de al menos uno de los dos torneos del año.



Sin embargo, yo voy a pedir solo un deseo de fútbol, y que rebota como un balón en las 18 para este Año Nuevo que ya está encima: que James Rodríguez esté bien de salud, que no se lesione y que juegue muchos más. Eso es todo.



James Rodríguez, con sus sóleos de cristal y su rodilla estrujada, con más tiempo en sesiones de fisioterapia que minutos en cancha, con sus hijos de postales repetidas en Instagram, es el mejor futbolista colombiano de los últimos tiempos y del momento, el único megacrac con el que cuenta la Selección.



Como lo he dicho tantas otras veces, afirmar que a Colombia le da igual jugar o no jugar con James es una mentira que limita con la ignorancia.



Cuando James está en el campo, la Selección es diferente porque él marca esa diferencia. Su calidad y su peso en el equipo son indiscutibles. Por eso, mi único deseo es que esté bien y pueda darle todo su juego al equipo nacional en la eliminatoria y en la Copa América.

El cuento ese de que el técnico Carlos Queiroz no lo utilizará porque no quiere jugar con ‘un volante 10’ es exactamente eso: un cuento. En la Copa América de Brasil, hace seis meses, en su esquema básico 4-3-3, James jugó en el tres delantero dos veces en la derecha (contra Argentina y Chile) y una vez en la izquierda (contra Catar).

Perder a James, como nos pasó en el Mundial de Rusia y en los últimos partidos amistosos de este año, es una calamidad real. Y así salgan voces que aseguren que en Colombia lo que hay es jugadores para reemplazarlo –esa es otra larga discusión–, seguro que ninguno es como él.



Y si toca jugar sin James, pues toca, como ya pasó este año, en el que Colombia no generó las suficientes opciones ni anotó muchos goles.



Sin James, a Colombia le quitan su mayor arma de ataque, su principal jugador.

No se metan mentiras: James es nuestro más grande e importante futbolista, y no tenerlo es un asunto muy grave.



Y el tema no es que Colombia sea o no sea James-dependiente o que necesite serlo. Eso es como plantear que Argentina es Messi-dependiente o Portugal, Cristiano-dependiente. El tema es que si es el mejor jugador que tenemos, pues hay que tenerlo y por eso mi único deseo para este 2020 de eliminatoria y Copa América es que James esté bien de salud y que juegue.



Para todos ustedes, lectores y navegantes de estas páginas deportivas, un gran abrazo y mi más sentido voto de que tengan larga vida y prosperidad. Y que sean muy felices...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta