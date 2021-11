Meluk le cuenta... (Colombia contra Brasil o cómo peinar al león)

Es fácil congraciarse con la tribuna. Es fácil decir, con el megáfono del vendedor ambulante, que hay que ganarle a Brasil en su casa esta noche, que lo que tiene Colombia es equipo, que eso es atacando, de frente, con delanteros, sin miedo, sin un paso atrás y siempre adelante, que no vencer es de ‘mediocres’...





Eso es tan fácil como decir que solo es ponerse un uniforme de portero de vestíbulo de hotel viejo, meterse a la jaula del león, apuntarle a las fauces una silla con la patas para adelante y nunca hacia atrás, tirar dos latigazos a la velocidad del sonido y sacar un cepillo del bolsillo de atrás del pantalón y peinarlo...

Colombia, empatar es ganar...

Colombia se mete hoy a la jaula del león del fútbol suramericano, del rey de la selva continental de la eliminatoria mundialista sabiendo que empatar es ganar. Incluso, Colombia soporta hoy una derrota sin dramas, sin goleada en contra, sin un despropósito.

Colombia Brasil por eliminatoria mundialista en Estadio Metropolitano. Cero a Cero. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo





Es elemental, inequívoco, básico y evidente que es mejor ganar que empatar y es mejor empatar que perder. Para eso no hay que descerebrarse.



Y si toca perder, pues que no sea por paliza por dos efectos: el pragmático y el emocional.



El pragmático es el importante gol diferencia que puede definir el cupo directo al Mundial o la eliminación misma.



Y el emocional sería el duro golpe anímico que podría liquidar al equipo. Una derrota fea sería una ‘lesión mental’: inseguridad, pérdida de confianza individual y grupal, angustia e intranquilidad y sobrepresión para el futuro.

Los antecedentes contra Brasil

Colombia ya le ha empatado dos veces en Brasil de visitante en eliminatorias. Son sus mejores resultados. Un par de 0-0: uno, con el mismo Reinaldo Rueda de DT, para Alemania-2006, y el otro con Eduardo Lara de entrenador para Sudáfrica 2010. Con todo y eso, Colombia fue eliminada.







Hoy imagino un partido de Colombia con juego solidario, concentrado, sólido, de pierna firme y segura; todos muy cerca el uno del otro, cerrados en dos líneas de cuatro paradas adelante de las 18 para intentar en la medida de lo posible no permitir gol de Brasil. Si eso pasa, al menos se empata.

si hay una opción, hay que meter esa opción. Si hay dos oportunidades, pues hay que meter las dos. La bendita y extrañada efectividad. FACEBOOK

TWITTER



Y cuando se tenga la posibilidad, obvio, intentar anotar. Ir por el premio gordo, ya sea de contragolpe (como en el gol de Borja contra Chile, en Barranquilla) o en una jugada elaborada (como en el golazo de Díaz a Brasil en la Copa América). Eso sí: si hay una opción, hay que meter esa opción. Si hay dos oportunidades, pues hay que meter las dos. La bendita y extrañada efectividad.



Mejor dicho y para que esté claro y nadie se espante: como la misma Colombia ya le jugó en la Copa América y como le ganó Argentina la final de la Copa América: cerrado, pateando, disciplinado y la única opción que tuvo para anotar la metió Di María. Así peinaron al león.





¿Y James...? Tras lo dicho por Rueda, parece que no será titular. Explicó que lo convocó antes del golpe que sufrió en las costillas en su último partido en Catar. ¿Por qué no lo desconvocó? Quizás ya esté del todo bien para enfrentar a Paraguay, el martes en Barranquilla (¡ese sí toca ganarlo, es vital!). Además, ¿se imaginan la lora si lo sacaba de la lista...?



A muchos se les llena la boca diciendo que Brasil juega mal, que no tiene brillo, que es un equipo plano y del montón. ¡Pero no le gana nadie en la eliminatoria, ja! Colombia se mete esta noche en la jaula de esa fiera para intentar domarla y, quizás, peinarle la melena.







MELUK LE CUENTA...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLecuenta​

