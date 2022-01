Meluk le cuenta: (Colombia: el amistoso es para Borja y Quintero)

El propósito mayor del fútbol colombiano para este 2022 que recién empieza, pero que va a toda, es clasificar al Mundial de Catar, que se jugará entre noviembre y diciembre.

Así sea por repechaje y en penaltis (ojalá que no sea tan dramática la cosa ni tan in extremis), ese es el objetivo mayúsculo, por encima de lejos de ganar la Libertadores o de apuntarse al premio seco de la Suramérica o de las aspiraciones locales de los equipos por levantar las estrellas de las Ligas.



Le puede interesar: (El sorprendente dato de Falcao en el partido contra Betis)



Así las cosas, el año empieza rápido con la Selección Colombia que hoy completa una concentración para jugar el próximo domingo un partido amistoso contra Honduras, antes de los duelos eliminatorios contra Perú, en Barranquilla, el 28 de enero (partido recontraclave, imperdible y que toca ganar, porque toca ganarlo para no sufrir más), y Argentina, el 1.º de febrero, en Córdoba. Pero, en plata blanca, este es un partido de preparación para Borja y Quintero, dos de los fijos en la Selección dirigida por Reinaldo Rueda.

¿Qué pasó con 'Teo' y Silva?



Y quizás un poco para ‘Chicho’ Arango, que ya estuvo en la convocatoria pasada.

Soy generoso: es un amistoso de verdadera preparación para ellos tres. ¡Que ensayen un circuito para ver si meten un gol, al menos uno, que es el dolor de cabeza de la Selección! Los demás son suplentes de los suplentes y, pues, no son los que jugarán los partidos en serio.



Eso precisamente explica el no llamado de Teo Gutiérrez (Cali) y Macalister Silva (Millonarios), reclamados por un sector de la prensa y la opinión para este juego. Borja y Quintero (y un tris Arango) son los únicos del equipo de verdad y pues, como dice la sabiduría popular, gaseosa mata tinto.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista, donde Colombia ganó 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



Microciclos, morfociclos y amistosos de este tipo son juegos que hacen los técnicos para mostrar que ‘trabajan’ (fundamentalmente son seleccionadores) y a los directivos les encantan para untarse de gestión y, de paso, tirarles un hueso a quienes ladran críticas.



Hay voces que aseguran en el nombre del juego que los microciclos, los morfociclos y todas sus otras hierbas como estos amistosos son claves para un proceso en el futuro para el Mundial de Catar.



Un detalle chiquitico: si Colombia no le gana a Perú, muy posiblemente no haya ningún Mundial de Catar, y para eso, pues, pondrá a la Selección de verdad.

Dicen, además, que con que salga uno solo de este grupo a la convocatoria seria, pues el partido habrá servido, más previendo que el ómicron del covid anda suelto y desatado.

Partido para unos pocos



Pero otro detalle así de chiquitico: el propio Reinaldo Rueda, el seleccionador nacional, ha convocado por encima de sus microciclos y morfociclos a Oteros, Valoyes y Gómez (sí, Yeimar Gómez).



Por eso, de este partido lo rescatable, insisto y en plata muy, pero muy blanca, es que Borja y Quintero –y quizás Arango– se junten y hagan un gol. Que entrenen el gol que hay que hacerle a Perú...

Pude escribir las líneas más tristes esta noche, como lo hizo Neruda, pues estoy infinitamente apesadumbrado: agradezco a todos los que expresaron su solidaridad conmigo y mi familia por la muerte de mi papá, Félix Meluk, el más grande de los grandes.



Pero no escribo nada más porque él no quería exaltaciones y odiaba el culto a los muertos. Y porque, de verdad, no hay palabras suficientes... ¡Ay, papá: no sabes la falta que me haces!



Le puede interesar: (Video: Muriel no para, acá, las dos pinturas que anotó contra Udinese)



Gabriel Meluk

Editor de deportes de EL TIEMPO

@MelukLeCuenta