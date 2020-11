Meluk le cuenta... (Ganar para que valga más el punto en Chile)

El arranque de la eliminatoria fue bueno para la Selección Colombia. Le ganó en Barranquilla a la debilucha Venezuela sin mayor esfuerzo y luego logró un punto muy bravo, muy duro, complicadísimo, con un gol en el último minuto en la visita a Chile, en Santiago.

Para que ese punto logrado a pura lucha, a puro tesón a testosterona y valentía, tenga real valor es indispensable ganarle a Uruguay así llueva, así se congele el infierno de Barranquilla, así no haya público ni carnaval en las tribunas por la pandemia del nuevo coronavirus.



La cuenta para clasificar al Mundial de Catar 2022 es simple: es una carrera por conseguir 27 puntos. Con esa cifra como mínimo se pelea el repechaje. Así las cosas, vencer de local es fundamental. Bastaría con ganar todos los juegos en casa. Por eso, derrotar a la siempre candidata Uruguay en Barranquilla es clave para que el punto que se sacó en Chile cobre mayor dimensión.



No será fácil Uruguay, a pesar de su mal arranque con goleada en Quito y un triunfo de local en buena parte conseguido porque el árbitro y el VAR no dieron en su contra un penalti por una mano enorme.



Quien crea que Uruguay está muerto se equivoca. Primero, porque es un equipo que se cierra atrás con solidez y seguridad. Segundo, porque en el ataque tiene en Suárez y Cavani a dos fieras hambrientas de venganza. Y, tercero, porque para ellos es vital tomar aire y ganar en seguridad y confianza después de la paliza que se llevaron contra Ecuador.

James no podía faltar, de cara al arco, afina para anotarle a Uruguay. Foto: FCF

Para Colombia hay claves fundamentales en su intento por conseguir el triunfo. Primero, la seguridad de pase y la movilidad permanente para sacarle el aire y el sudor al rival que está espantado con el clima. Esa intensidad de juego, que llaman ahora.



Segundo, la claridad en el plan: llevar el juego por las bandas para estirar el muro defensivo rival. Tercero, estar atento a la pelota quieta a favor y en contra. En la pasada eliminatoria, con aguacero y ‘frío a 24 grados’, Uruguay casi gana. Colombia rescató de vainas un 2-2 después de recibir un gol de cabeza a la salida de un tiro libre de costado. Ojo: los goles de Colombia fueron de cabeza: uno de Aguilar a centro en un córner, y otro de Mina, a centro de jugada en movimiento. Y, cuarto, ganar los duelos individuales. La vez pasada, Uruguay casi se lleva el triunfo. Colombia rescató de vainas el 2-2 después de un error de marca para el gol de Suárez.

Y, por sobre todo eso, que James Rodríguez aparezca en mayor dimensión, con mayor participación y determinación en el juego.



Que su calidad pese de verdad para que Colombia gane y reafirme su buen paso en la apertura de la eliminatoria.





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@ELTIEMPO