Meluk le cuenta... (No fue ‘un punto de oro’: se perdieron dos...)

Colombia ya había hecho lo más difícil: a 7 minutos de acabar el tiempo reglamentario le ganaba 0-1 a Bolivia, en La Paz, y lograba los tres puntos como ya lo había hecho en las dos eliminatorias pasadas, en las que logró clasificar a los mundiales de Brasil y Rusia. Y Bolivia empató...



(Le puede interesar: Colombia sacó un empate con sabor amargo en La Paz)

Para ellos, para Bolivia, que estaba con la soga al cuello, el 1-1 con el remate en la cara de las 18, es un “punto de oro” por como se les venía la mano. Repito, para ellos sí es “un punto de oro”. Para Colombia es un punto amargo, un punto suspensivo. Es masticar un chicle sin sabor.



Colombia había hecho un partido correcto desde el planteamiento del técnico Rueda hasta el pundonor de los jugadores en el campo. Rueda sorprendió de entrada con la titularidad del armador Juan Fernando Quintero y del delantero Roger Martínez, pero mantuvo el esquema que utilizó durante toda la Copa América, con dos volantes centrales de marca y dos en las bandas de ida y vuelta.



Reinaldo Rueda había dicho en la víspera el partido que se había imaginado: ordenados atrás, cerrados, muy juntos, y atacando por sorpresa para ser superefectivos.

Bolivia anotó el empate con fuerte remate desde fuera del área. Foto: EFE

(Lea además: Roger Martínez, vea el golazo de Colombia contra Bolivia)



Y casi, casi que fue dicho y hecho: ¡Se falló en la definición! Luis Díaz, la gran figura de Colombia en la Copa América, tuvo un primer tiempo nublado. Transportó mucho y se enredó con la pelota cuando tuvo un gran contragolpe y tres entradas claras a las 18. Y en el segundo tiempo, Andrés ‘Rifle’ Andrade, que relevó a Quintero, falló de manera increíble solo frente al portero una opción única y luego, como Díaz, resolvió mal un contragolpe que acompañaba Cuadrado.



Colombia no sufrió el partido, a pesar de que hubo pasajes en los que esta Bolivia pobre intentó pelotear y tirar de lejos. Colombia no se estaba salvando ni pasando una tortura.



El gran pecado de Colombia en La Paz, a pesar de los 3.600 metros de altura y tal, fue que Díaz y Andrade no resolvieron una sola de las llegadas que tuvieron, a diferencia de Roger, que sí lo hizo en una gran jugada individual de gambeta y fuerza.

(Lea también: Así jugó Colombia: Roger Martínez, el más destacado)



Los cambios de Reinaldo Rueda fueron, sobre el papel, lógicos: todos, ficha por ficha, sin cambiar el esquema, sin improvisar posicionamientos: Andrade por Quintero (armador por armador) Yairo por Díaz (extremo zurdo por extremo zurdo), Cuéllar por Uribe (volante de marca por volante de marca) y ya sobre el final Falcao por Róger (nueve por nueve) y Mejía por Barrios (cinco por cinco). En el gol de Bolivia, Yairo llega tarde al cierre. Es evidente...



Una pregunta al margen: ¿en qué quedó el famoso “morfociclo” con jugadores de altura para jugar en la altura...?



Rueda planteó bien el juego y le salía. Los de ataque fallaron cuando no podían. Y los de atrás (incluso, Dávinson que fue el peor), pues no sufrieron de verdad. Colombia no salvó el empate.



Por eso cuando Rueda dice, políticamente y de manera obvia, que el 1-1 es “un punto de oro” se equivoca: Colombia perdió dos puntos muy importantes en La Paz.





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

