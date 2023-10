Colombia 2 - Uruguay 2: golpes de realidad (Meluk le cuenta...)

El primer golpe de realidad que deja el 2-2 de Colombia contra Uruguay, en Barranquilla, es que James Rodríguez es un megacrac, y más para nuestro fútbol.

Sin dudar, uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia de todos los tiempos.(James Rodríguez marcó gol con la Selección Colombia y causó una ola de memes en redes)(James, qué golazo: vea su anotación en Colombia vs. Uruguay, video)

El mejor: James

James se tragó la enorme cancha del Metropolitano, fue un capitán gigante que con su juego de pases y goles dictó el juego de Colombia.



Un golpe de realidad para taparles las bocas a sus odiadores de las redes sociales, a sus detractores de micrófono y TikTok. Saben tanto que saben a... ¡amargo!

GOL DE JAMES RODRIGUEZ.



En mi cuenta de X (antes Twitter) hice un sondeo en la víspera del partido. Pregunté si preferían a James o a Carrascal en la formación titular... Carrascal obtuvo el 73 por ciento de los votos a favor. ¿Ven...?



Varios de los más populares intelectuales y gurúes de los medios echaron reversa de pa’tras, como dijo el sabio ‘Bolillo’ Gómez: “Yo ya había advertido que venía mejorando en el São Paulo. ¡Lo advertí!”, dijo uno. “Siempre he dicho que su talento y calidad no se discuten”, dijo otro. “Gracias, Dorival (DT de São Paulo)”, gritó otro más.



El del jueves es un golpe de realidad para el agrandado fútbol colombiano que entiende que, ahora, no hay otro que tenga la personalidad y la calidad de James en la Selección.



Un duro golpe de realidad para los patrioteros que gradúan de superestrella a cualquiera que hace un gol en la Liga local o se va para México o Estados Unidos...

El empate 2-2 contra Uruguay deja otro durísimo golpe de realidad: Colombia es un equipo sin defensa y que es salvado por el portero Camilo Vargas. ¡Sacó al menos media docena de balones que eran gol!



Ya había sido determinante en el 1-0 contra Venezuela y el 0-0 contra Chile, cuando jugaron los defensores titulares. Ayer, toda la defensa fue de suplentes e hizo agua. Y en el medio campo, los volantes no existieron: nadie marcaba un cuaderno, ni quitaba un pétalo a una margarita, ni les sacaba la lengua a los uruguayos que pasaban en pantuflas, bata y café por allí.



Vargas paró al menos media docena de balones de gol. Hasta la falta del último balón profundo del partido, a una defensa colgada, para el penalti de su expulsión y la igualdad final de Uruguay.



La realidad del partido es que lo que parecía iba a ser una derrota contra Uruguay, luego se firmaba como una victoria cantada de Colombia y terminó en un empate. “Eso es lo bonito del fútbol”, como dijo Gerardo Bedoya, otro sabio.

Barranquilla 12 octubre 2023.



Golpes de realidad: el DT Lorenzo está exprimiendo una idea riesgosa: jugar 4-3-3 con John Arias como volante interior izquierdo, ayer con Santos Borré como puntero derecho y James de falso ‘9’. Muy flojo el equipo de la mitad para atrás.

¡Muy, pero muy! Retrocede horrible. ¿Qué pasa? ¡Averígüelo, Vargas!



Otro golpe de realidad: Luis Díaz no cuaja en la Selección. Sí, generó la jugada del 2-1 con un gran robo de balón (¡el que no hizo ninguno de los de marca!), pero se comió dos opciones increíbles y perdió varios mano a manos. ¿Será por eso que Lorenzo dice que no le da la responsabilidad del equipo...?



Golpes de realidad: James sigue siendo de otro nivel con respecto al resto, Colombia es horrible en defensa y, por como se dio el partido, perdió dos puntos en la última jugada del partido. Sí: se perdieron dos puntos.

Esto es lo que hay: ese es el verdadero y crudo golpe de realidad...





