Selección Colombia: ¿y, acaso, qué esperaban? (Meluk le cuenta...)

Salió la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia para el comienzo de la eliminatoria, la próxima semana contra Venezuela en Barranquilla, y el martes de arriba contra Chile, en Santiago.

La grandísima sorpresa de la convocatoria es Santiago Arias, el lateral derecho que justamente se rompió la rodilla enfrentando a Venezuela en el comienzo de la eliminatoria pasada, el 10 de octubre de 2020... Néstor Lorenzo, el técnico, que lo conoce de su época de asistente de Pékerman, lo trae de nuevo apoyado en que juega en el Cincinnati, líder del soccer de la MLS.



Y con él, la llamada de los primíparos Richard Ríos (volante de 23 años del Palmeiras de Brasil) y Jhon Córdoba (delantero de 30 años –no es ningún pelao– del Krasnodar ruso) completa la terna sorpresa de convocados. Y la única ausencia notoria de la lista es la del volante Kevin Castaño (Cruz Azul mexicano) por la única razón de ser apuesta firme y dura de Lorenzo durante la preparación. Por nada más.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

De resto, y en líneas generales, están los que se esperaban, incluyendo a James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Yerry Mina y Santos Borré.



La realidad no es la opinión. Ni lo que se desea. La realidad de Lorenzo han sido sus convocatorias, sus hechos. Y Lorenzo ha llamado a este equipo con James y Mina, con Cuadrado y Quintero, con Dávinson y Borré. Hasta con Falcao.



Hace unas semanas publicamos en estas paginas un análisis estadístico que reveló que la tan cacareada “renovación” del equipo pedida a gritos por amplios sectores de la crítica y la afición, entre la amargura y el dolor de la eliminación del Mundial de Qatar, era del orden del 35 por ciento en el equipo invicto de Lorenzo que logró seis triunfos y dos empates en el año de preparación que tuvo.



Hoy, ese equipo es el mismo que va a empezar la eliminatoria, con una renovación de ese mismo orden (34,6 por ciento, nueve jugadores), por poner una cifra. Y, ojo: un recambio de jugadores de esa magnitud no es menor.

Luis Díaz, este domingo, en Liverpool. Foto: Captura de pantalla. EFE



Es apenas obvio que la convocatoria responda a los partidos amistosos de preparación, al ya conocido gusto de Lorenzo y a la confianza que él tiene en los jugadores que conoce desde hace años y que, seamos sinceros, pues es a la larga lo que tenemos. ¡Es que no podía ser de otra manera!



Dar hoy alaridos y chillidos con cara de asombro es negar los hechos que están a la vista de todos y creer que la realidad es la opinión.



Vean: Colombia viene de ganarle por primera vez a Alemania, la segunda potencia mundial de fútbol, en el último partido de ensayo, y fueron titulares Vargas, Muñoz, Mina, Uribe, Lerma, Cuadrado, Borré y Díaz: ¡8 de los 11!



Pedirle a Lorenzo que no llamara para empezar la eliminatoria a los que ha llamado, pues es gadejo puro, es crear falsas expectativas.



Si la Selección Colombia lleva un año graznando como pato, caminando como pato y nadando como pato, pues no se podía esperar que hoy apareciera un ganso.

¿Acaso qué esperaban?

Muchos, una gallina...



Gabriel Meluk

Editor de deportes de EL TIEMPO

@MelukLeCuenta...