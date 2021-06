Meluk le cuenta... (Empates; uno aburridor, otro milagroso y doloroso)

El 0-0 de Colombia contra Venezuela es aburridor. Debió ganarle a un equipo lleno de suplentes por un brote de covid que sufre desde la primera fecha, cuando perdió 3-0 con Brasil. A Venezuela, y diezmada, había que ganarle, y no se pudo.

Colombia dominó, creó, generó y no logró el triunfo porque su ataque se atascó: cuando tuvo genio e ingenio, le faltaron poder y eficacia de gol y en largos pasajes del segundo tiempo no hubo ni genio, ni ingenio ni sorpresa. Y cuando hubo ingenio, genio y remate a gol aparecieron las manos inmensas de Faríñez. El 0-0 sabe a poco para Colombia, que nombre por nombre era más.



Muriel y Zapata, el ataque indiscutido por su gran temporada en el Atalanta, aún no revienta. A veces les llega poco la bola, y cuando les llega, fallan. Tampoco pudieron Borja, luchador como Zapata; Díaz, expulsado, y Campaz... ¿Sí entró o lo imaginé?

Además, Colombia tuvo el chasís torcido: Cuadrado y Muñoz recargaron el juego abiertos por la derecha. Por la izquierda, por dentro, Cardona compensó en el primer tiempo.

Acción del partido entre Colombia y Venezuela. Foto: EFE

El DT Rueda sabía que este juego era clave y por eso alineó su titular. Ya la tiene y es de base la misma de Pékerman en el Mundial de Rusia y de Queiroz mientras duró: Ospina, Mina, Dávinson, Tesillo, Barrios, Uribe, Cuadrado, Muriel y Zapata.



Es claro que dominó terreno y pelota, pero eso ocurrió en gran medida porque Venezuela, consciente de su inferioridad, de su ropita de Cenicienta, fue ultraconservador: cinco defensas, cuatro volantes luchadores y un punta que retrocedía. Su táctica fue 11-0...



Quedarse en que Colombia no ganó por Faríñez es limitado. A esta Venezuela de suplentes había que ganarle: faltaron genio y gol. ¡Casi nada!



* * *



Increíble final en Ibagué, en el primer asalto por el título de la Liga. Para Millonarios, el inesperado empate en la última jugada del partido, en el minuto 95, con un jugador menos por la expulsión de su mejor futbolista (Arango), sin su goleador en el campo (Uribe, relevado) y sin su capitán (Macalister, retirado por lesión), es un verdadero milagro. Logró la paridad en un penalti bien detectado por el VAR por agarrón del brazo izquierdo a Valencia, reemplazo de Uribe. Justo.

Un asombro para Millos. Una imprudencia de Mosquera; un castigo para el Tolima, que no amplió la cuenta cuando pudo hacerlo y jugó un tiempo con uno de más.



Pereira pateó el penalti in extremis y salvó el punto. A propósito de Pereira: Gamero, el DT, quemó a Rosales contra Junior y, este jueves, a García. Tuvo que sacar a los ‘pelaos’ y meter a los grandes. El fútbol es tan raro que con Pereira, sin Arango y con uno menos, Millos fue mejor, no aguantó el partido y lo salvó.



A Tolima se le escurrió un triunfo que pudo ser largo. A Millos se le apareció la Virgen y quizás la estrella.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta​

