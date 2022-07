Yerry Mina se alista para una nueva temporada con el Everton, y como parte de la preparación de pretemporada disputó un partido amistoso contra el Arsenal, el fin de semana, en el que se le vio muy 'caliente' al colombiano.

Mina tuvo un duelo muy especial con el delantero Gabriel Jesús, que es nuevo refuerzo del Arsenal y quien hizo el primer gol en la victoria de su equipo 2-0.

Sorprendido con actitud de Mina

Yerry Mina. Foto: AFP

En una entrevista con TNT Sports Brasil, Jesús contó detalles del duelo que vivió con el colombino, y aseguró que le sorprendió su actitud.



Gabriel Jesús recordó que fueron compañeros cuando coincidieron en Palmeiras e incluso que tenían gran relación.



“Yo jugué con Yerry Mina antes en Palmeiras y éramos muy cercanos. Después no sé por qué empezó a atacarme, a molestar en mi pecho y a hablar mierda, no sé por qué, ni cuál era su motivo. Al final yo ya no soy un niño y también le respondí. Al final son cosas del juego”, aseguró Gabriel Jesús.



El Everton tiene partido este miércoles cuando jugarán ante el Minnesota y posteriormente se medirán al Blackpool y al Dinamo.



