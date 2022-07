El Arsenal fichó al delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Manchester City, en una operación por un valor de 45 millones de libras (54 millones dólares), anunciaron este lunes los dos clubes de la Premier League.

Jesus, de 25 años y que marcó 95 goles en 236 partidos durante sus cinco temporadas en Mánchester, firmó un "contrato a largo plazo" con Arsenal tras haber decidido partir del actual campeón de la liga inglesa insatisfecho por no tener suficiente tiempo de juego.



El brasileño se reencuentra en Arsenal con el entrenador Mikel Arteta, quien fuera asistente de Pep Guardiola, actual técnico del City antes de mudarse al club de Londres.



"Estoy entusiasmado. El club ha hecho un tremendo trabajo para contratar un jugador de su nivel", dijo Arteta.



"Conozco a Gabriel muy bien personalmente, y todos le conocemos bien debido al tiempo que lleva en la Premier League, donde ha sido exitoso", añadió el técnico vasco.



"Ocupa una posición que ha estado en nuestro radar durante mucho tiempo y ahora hemos logrado traer a un jugador que todos queríamos, por lo que estoy realmente feliz", concluyó el entrenador.



Gabriel Jesus es 'gunner'

Gabriel Jesús. Foto: EFE

"Seguía al Arsenal cuando era un niño en Brasil debido a Thierry Henry", afirmó el delantero brasileño, en referencia al exjugador francés, todo un ídolo de la historia del club.



"Obviamente, no seguía a muchos equipos europeos, pero cuando veía a algunos de los jugadores que estaban en el Asenal, me decía a mí mismo que se trataba de un club grande", añadió el brasileño.



"Estoy muy feliz por fichar por este club. Desde que supe que podía jugar en el Arsenal, me puse muy contento", explicó. "Conozco al equipo técnico, conozco a jugadores, a los brasileños. Sé que hay muchos buenos jugadores", concluyó.



El brasileño ganó ocho títulos -incluyendo cuatro campeonatos de la liga inglesa- con el Manchester City desde que llegó al club de enero de 2017. Arsenal ya se ha reforzado para la próxima temporada con las contrataciones del mediocampista portugués Fabio Vieira, el joven atacante brasileño Marquinhos y el arquero estadounidense Matt Turner. El club londinense dejó partir a los delanteros Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette en los seis últimos meses.

🇧🇷 Gabi x Gabi x Gabby 🇧🇷 pic.twitter.com/vvew1HTRPb — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

