Leyenda del fútbol se sometió a delicada cirugía

Gabriel Omar Batistuta, el segundo goleador en la historia de la Selección Argentina y ahora comentarista de TV, retrató hace unos años el drama que ha soportado desde su retiro como jugador activo en el 2005:



“Me fui a ver al doctor y le dije: ‘Cortame las piernas y ponme a caminar como Óscar Pistorius' ”, dijo, al referirse al atleta paralímpico sudafricano que corría con próesis en la piernas.

“De un día para otro no podía caminar más… A los dos días no podía caminar, no al mes. A las 4 a. m., para ir al baño –que quedaba a tres metros–, primero pensaba en el dolor de los tobillos, si me paraba. Una vez me orine en la cama: no pude pararme del dolor”, contó una vez al canal deportivo argentino TyC Sports.



Este martes 17 de septiembre de 2019, Batistuta, publicó en sus redes sociales que se sometió a una delicada cirugía: le fue puesta una prótesis en el tobillo izquierdo con la que espera aliviar el agudo dolor.

¿Qué llevó a este tremendo goleador a semejante estado de postración?



En el 2012, en una entrevista concedida a la revista France Football, Batistuta dijo que como le dolían las rodillas y los tobillos utilizo tratamientos paliativos.



"Me infiltré mucho, pero siempre jugué; en una temporada de 70 partidos estuve en 65, y siempre di lo máximo en la cancha”.



