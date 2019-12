Gabigol volvió a Brasil para ser nuevo rey de América

Se llama Gabriel Barbosa Almeida, pero todo mundo lo conoce como Gabigol, el delantero elegido como el mejor futbolista de América en el 2019, en la tradicional encuesta del diario El País de Uruguay. ¿Por qué fue el elegido? Porque fue el guía del Flamengo en la obtención de la Copa Libertadores.

Dos goles suyos en la final contra River Plate le sirvieron al Flamengo para remontar y ganar el preciado título continental después de 38 años.



Gabigol, a sus 23 años, se consagró a nivel internacional como el gran delantero al que siempre había apuntado, aunque ya venía dando que hablar antes de la final contra River.



En 2018 se convirtió en el primer jugador en ser el máximo goleador en la Copa de Brasil y el Brasileirão conjuntamente, con 4 y 18 tantos, respectivamente, en Santos.



Por eso, el Flamengo no dudó en apostar por él para que fuera la referencia en ataque en el proyecto ganador del club y logró su cesión del Inter de Milán, club que tiene sus derechos. Gabigol no decepcionó.



Gabriel creció en la favela de Montanhão –barrio humilde de São Paulo–, donde se acostumbró a escuchar los tiroteos en las noches y a presenciar ajustes de cuentas y mucha delincuencia. No se dejó tentar.



Siguió su carrera en el fútbol. Surgió de la inacabable cantera del Santos, el mítico club de Pelé, y debutó oficialmente con el primer equipo a los 16 años, curiosamente, en el que fue el último partido de Neymar con ese equipo.

Con apenas 17 años, ya fue el máximo goleador de la Copa de Brasil y el máximo artillero de la temporada del Santos, con 21 tantos. En 2015 repitió como máximo goleador de la Copa de Brasil e igualó los 21 goles en la temporada anterior.



Tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, dio el salto al fútbol europeo para militar en el Inter de Milán, que pagó por él 27,5 millones de euros.



Pero las cosas en la Lombardía no fueron como se esperaban, y apenas jugó 10 partidos oficiales, con un gol. Un año más tarde, el Inter lo cedió al Benfica portugués, donde tampoco encontró su espacio. Tras menos de un semestre en Lisboa regresó a su país, con cierta frustración pero confiado en que allí recuperaría su nivel.



Volvió a Santos y luego, en enero de 2019, fue cedido al Flamengo, que ahora negocia adquirir en definitiva los derechos del jugado.



Su buen rendimiento en el club carioca lo llevó de vuelta, tras tres años de ausencia, a la selección brasileña, donde espera seguir teniendo participación en el 2020, en la eliminatoria y en la Copa América.



Con una buena técnica y sin dudar a la hora de rematar, Gabigol se ha convertido en el auténtico terror de las defensas rivales y en el gran ícono actual del equipo carioca, con el que, además, ganó el Brasileirão (torneo local). Sin olvidar que terminó como el máximo goleador de la Copa Libertadores, con nueve tantos. Así mismo, estuvo presente en el Mundial de Clubes que perdió contra el Liverpool.



Revalorizado tras su gran año, Gabigol ya recibió varias propuestas para dejar nuevamente Brasil, y será difícil que el club lo retenga porque su conquista, sin duda, lo puso en el escenario mundial otra vez. Sobre todo ahora, cuando es el nuevo rey de América.

Podio de Flamengo. Gabriel Barbosa, ‘Gabigol’, ganó con 168 votos. Lo siguieron sus compañeros de equipo Bruno Henrique (83) y Giorgian de Arrascaeta (40, uruguayo).



Los DT. Tras Marcelo Gallardo, el segundo DT más votado fue Jorge Jesús (Flamengo) y el tercero, Miguel Ángel Ramírez, ( Ind. del Valle, de Ecuador).



Futbolista en Colombia: Teo Gutiérrez (foto, arriba, Junior)



DT en Colombia: Julio Comesaña (foto, abajo, Junior).



Mejor de Colombia: Junior.



