Gabigol, el niño que tiene dibujado el arco en la frente

Gabriel Barbosa Almeida fue la gran figura de Flamengo, el hombre que con sus dos goles tres minutos le dio el segundo título al club brasileño de la Copa Libertadores, luego de 38 años.

El potente delantero vio cómo River Plate dominó a su antojo el partido y se fue en ventaja con tanto del colombiano, Rafael Santos Borré, al minuto 14 de la primera parte, pero nunca bajó los brazos.



Y a dos minutos del final, Gabigol marcó el empate, pero tres minutos después volvió anidar el balón en la red defendida por Franco Armani.



Gabriel Barbosa no pudo celebrar el triunfo en la cancha, pues fue expulsado por el juez chileno Roberto Tobar, antes del final del encuentro, pero aún así fue el más coreado, el más vitoreado, su nombre recorrió las playas de Copacabana e Ipanema.



El figurón nació el 30 de agosto de 1996 en Sao Bernardo do campo. Mide 1,76 metros y pesa 68 kilos.



Es un delantero letal en el área, potente, a quien no le pueden dar ventajas, como las que le dio la defensa de River Plate.



Zito, ex ídolo de santos, lo descubrió en un partido de fútsal, jugando con el equipo Peixes que se medía a Sao Paulo. Y a los 8 años dejó su tierra natal y con su familia se trasladó a Santos, formó parte de ese equipo de Pelé y anotó más de 650 tantos en las categorías menores.



Fue tanta su calidad, su potencia en el área y su eficacia que firmó contrato con Santos con una cláusula de recesión de 50 millones de euros.



El 17 de enero del 2013 debutó en un amistoso con Gremio, pero el 26 de mayo de ese año fue su primer partido oficial contra Flamengo, tras ingresar al minuto 69 por Henrique.



El primer gol lo marcó el 21 de agosto, se lo hizo al Gremio en la Copa de Brasil, a ocho minutos del final del compromiso para la victoria 1-0.



Lleva 111 goles como profesional, con los dos de este sábado en la final de la Copa Libertadores. Fue al Inter de Milán entre 20916 y 2017, pero no le fue bien. Recaló en el Benfica de Portugal y allí estuvo entre 2017 y 2018, cuando regresó a Santos.



Flamengo lo vio vestirse con los colores de su camiseta en este 2019 y se ha convertido en gran figura.



Esta temporada se sometió a una estricta dieta y a un programa de estimulación muscular a través de aparatos electrónicos que han dado el resultado esperado tanto a él como al Flamengo.



'Gabigol' sucede a los colombianos Wilson Morelo y Miguel Borja como máximo anotador de la Copa Libertadores y es el primer brasileño en lograrlo desde Jo en la edición de 2013.



Ha anotado dos goles con la Selección de Brasil y fue campeón de los Juegos Olímpicos del 2016, uno de los títulos más celebrados por él.



Deportes