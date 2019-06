Juventus tiene nuevo técnico y Cuadrado está en la cuerda floja

El italiano Maurizio Sarri se convirtió oficialmente este domingo en el nuevo entrenador del Juventus Turín, tras desvincularse del Chelsea inglés, según confirmó el cuadro campeón de Italia en un comunicado oficial.

"Maurizio Sarri es el nuevo entrenador del Juventus. El técnico llega al club 'bianconero' después de un año en Inglaterra. Para él un contrato de tres años", reza la nota oficial publicada por el conjunto turinés.



Sarri, que antes de entrenar al Chelsea se hizo cargo del Nápoles durante tres temporadas, fue elegido por la dirección deportiva del Juventus para sustituir a Massimiliano Allegri, destituido al finalizar la última Serie A.



Allegri fue técnico de los turineses durante cinco años, en los que ganó cinco títulos ligueros, cuatro Copas Italia y dos Supercopas italianas, además de perder dos finales de la Liga de Campeones. Sarri llega al Juventus tras coronarse con la Liga Europa con el Chelsea, tras ganar la final contra el Arsenal.



El futuro del colombiano Juan Guillermo Cuadrado está en las manos de Sarri, quien llegará, analizará y decidirá si sigue o no.



Cuadrado, en los últimos meses, ha sido centro de algunas versiones que indican que abandonará al club turinés, pero eso no ha de definido, más aún, cuando Sarri no ha hablado del tema.



Resumen de agencias