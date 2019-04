Mendes pediría reunión en Bayern para definir futuro de James

En la recta final de la temporada del fútbol europeo, hay gran expectativa por el futuro del colombiano James Rodríguez, de quien no se sabe si continuará en el Bayern Múnich o cambiará su destino. Este miércoles el medio 'SportBild' de Alemania dio nuevos detalles de la situación del futbolista. Según informa, el agente del colombiano, Jorge Mendes, ya habría solicitado una reunión con las directivas del club alemán para conocer la posición del equipo y las posibilidades de que James permanezca allí o salga del club bávaro.

James Rodríguez termina a mitad de año el préstamo en el Bayern Múnich. Hace menos de una semana se conoció que habría un pulso entre los dos más importantes directivos del Bayern, Uli Hoeness y Karlheinz Rummenigge, que finalmente podría terminar siendo clave para el futuro del colombiano, en donde Rummenigge ha dado a entender que quiere ejecutar la opción de compra, para lo que necesita el visto bueno de Hoeness, siendo el presidente más apático a la compra del colombiano por 42 millones de euros.



Los 14 goles en la Bundesliga y uno en la Liga de campeones no logran un consenso entre los directivos alemanes, a quienes se les acorta el tiempo para decidir la suerte del colombiano.



Los diarios británicos aseguran que el volante sería un objetivo del Arsenal. 'The Sun' destacó que la Juventus, y especialmente su entrenador, Massimiliano Allegri, querría un mediocampo con Ramsey, Rakitic y el volante colombiano, además de CR7 y Dybala en el ataque.



La revista alemana 'SportBild', hizo referencia a la nacionalidad que recibió el colombiano en la primera semana del mes de abril, indicó que James tiene el pasaporte español, pero que a su vez no tiene opción en el Real Madrid porque el extremo del Chelsea, Eden Hazard, se vestiría de blanco y los Merengues querrían 'cuadrar caja' con el mediocampista colombiano.







