La última medida sanitaria de España antes de la Eurocopa

Los jugadores de la Selección de España fueron vacunados en la mañana de este viernes contra el covid-19, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a pocos días de empezar a competir el lunes en la Eurocopa.

Los jugadores "han recibido o completado su pauta completa de vacunación contra el Covid-19", afirmó la RFEF en un comunicado.



Los jugadores fueron vacunados por militares españoles que se desplazaron hasta la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, a una veintena de kilómetros al noroeste de Madrid, donde se encuentra concentrada la 'Roja'.



Tal como había adelantado la RFEF el jueves, se han utilizado distintas vacunas en función de la situación de cada jugador, puesto que algunos ya habían recibido una primera dosis en sus clubes de origen. Se ha utilizado la vacuna monodosis de Janssen para una parte de los internacionales españoles y la de Pfizer para los que les quedaba una dosis por poner, confirmó la Federación.

Marcos Llorente recibe la vacuna contra el covid-19. Foto: Efe

La vacunación acaba con el tira y afloja a lo largo de esta semana entre el gobierno español y la RFEF a cuenta de la vacunación de la selección, tras el positivo dado por Sergio Busquets el pasado domingo.



Este viernes, los jugadores de la selección han vuelto a pasar test PCR que han resultado negativos por tercer día consecutivo, mientras se está a la espera de lo que ocurra con Diego Llorente.



El defensa del Leeds dio positivo el martes, pero tres PCR posteriores dieron negativo, lo que ha impulsado las sospechas de un falso positivo y una cuarta PCR negativa podría permitir al jugador reincorporarse al grupo.



La federación señala que la vacunación va a "permitir que los jugadores que representarán a nuestro país en la fase final puedan hacerlo con su salud y seguridad plenamente garantizadas".



Sin embargo, el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no ocultó su temor al efecto de posibles efectos secundarios sobre sus hombres a tan pocos días de iniciar la competición.



"Me fastidiaría mucho no poder contar con algún jugador que tuviera síntomas por la vacuna", afirmó el jueves en rueda de prensa, pese a mostrarse de acuerdo con la vacunación. "Espero que, dentro de la gran noticia que ha sido para nosotros, no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido" contra Suecia, dijo este viernes uno de los capitanes de la 'Roja', Thiago Alcántara.



España inicia su periplo en la Eurocopa, que comienza este viernes, frente a Suecia el lunes en el marco del grupo E, donde también están Polonia y Eslovaquia.



DEPORTES

Con Efe

