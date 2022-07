Esta semana, Inglaterra, el equipo anfitrión, se impuso 1-0 a Austria en el partido de apertura de la Eurocopa femenina de fútbol, en el estadio de Old Trafford de Manchester ante 68.871 espectadores, un récord de afluencia en la historia de este torneo. Aun así, la noticia que mayor impactó pareció generar fue el pedido de las jugadoras por cambiar el uniforme blanco con el que juegan. Esto, por cuenta de los posibles efectos de la menstruación.

El pedido de las inglesas

Beth Mead, del equipo inglés.

"Esperemos que lo cambien. El blanco no es muy práctico cuando estamos en ese periodo del mes”, declaró Beth Mead, figura de Inglaterra, al término del compromiso ante Austria.



“Sabemos que es difícil porque todos asociamos a Inglaterra con el blanco, pero es algo que nos atañe como grupo de mujeres”, dijo Georgia Stanway, jugadora del equipo, quien luego agregó: “Luego, cuando estás sobre el césped, te olvidas de todo y nada importa más que defender la camiseta de tu país”.



Tras el revuelo de las declaraciones, la Federación Inglesa confirmó que no cambiará la vestimenta.

“Reconocemos la importancia y queremos que nuestras jugadoras sientan todo nuestro apoyo en este asunto”, dijo de entrada un portavoz de la FA (porsu sigla en inglés) a 'The Athletic'.



“Cualquier comentario hecho por ellas se tendrá en cuenta para futuros diseños. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestro socio Nike, sin dejar de seguir la orientación de los organizadores del torneo cuando sea posible en términos de opciones de color”, añadió.



Por su parte, un portavoz de la firma Nike expresó “Escuchamos y entendemos absolutamente las preocupaciones de nuestros atletas de usar ropa de colores claros mientras tienen su periodo, puede ser una barrera real para el deporte”.



Hay que recordar que la pantaloneta del equipo femenino Inglaterra, en los torneos recientes, era azul.

