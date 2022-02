La Selección de Honduras, dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez, tuvo que enfrentar a Estados Unidos, este miércoles, en condiciones de frío extremo, en partido de la eliminatorias centroamericana al Mundial de Catar.



(Le puede interesar: Selección Colombia: ¿Rueda debe renunciar o ser despedido de inmediato?)

Dos jugadores de Honduras tuvieron que ser sustituidos en el descanso de la derrota del miércoles ante Estados Unidos (3-0) en el premundial de Concacaf debido a las gélidas temperaturas en el campo, informó la selección centroamericana.



Las temperaturas alcanzaron los -17 grados centígrados en el Allianz Field de Saint Paul (Minnesota), cuya elección como escenario del choque volvió a ser defendida el miércoles por el seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter.



El técnico de Honduras, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, realizó tres cambios en el descanso del choque, cuando su equipo ya caía por 2-0. Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, la selección de Honduras reportó que dos de sus jugadores "no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante Estados Unidos por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio".

(Lea además: Colombia: expresidente de Dimayor culpa a Ramón Jesurún del fracaso)



El equipo no identificó a los jugadores afectados ni dio más detalles de su estado. Los futbolistas sustituidos fueron el arquero Luis López, el centrocampista Diego Rodríguez y el delantero Romell Quioto. Jugadores de ambos equipos salieron al campo con varias capas de ropa y algunos miembros del equipo hondureño incluso jugaron con pasamontañas cubriéndoles la cabeza. En la conferencia de prensa posterior al partido, el seleccionador Gregg Berhalter defendió el derecho de su equipo a sacar ventaja del clima en sus partidos como local en estas eliminatorias al Mundial de Catar-2022.



"Queremos ganar nuestros partidos en casa", subrayó. "Consideramos que nuestro campo es una ventaja y que las condiciones de juego a las que no están acostumbrados los rivales también son una ventaja para nosotros". "Pero nosotros también vamos a otros países y hay 90 grados (fahrenheit, 32º centígrados) y una humedad insoportable y los chicos se deshidratan y sufren calambres y agotamiento por el calor. Esa es la naturaleza de nuestra competición", expuso el técnico.



"Proporcionamos a Honduras y a su personal y a los árbitros ropa de abrigo e intentamos que fuera un entorno seguro para que jugaran", afirmó. El seleccionador de Estados Unidos, segunda clasificada del octagonal de Concacaf, señaló que la elección de Saint Paul se debió a que en los dos otros partidos de esta ventana compitieron en ciudades con bajas temperaturas: el jueves recibiendo a El Salvador en Columbus (Ohio) y el domingo visitando a Canadá en Hamilton (Ontario). "No quisimos cambiar de clima y luego la ola de frío llegó y es algo que no podemos controlar".

OFICIAL ||



Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA 🇺🇸 por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField. — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) February 3, 2022

AFP