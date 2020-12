Tragedia en Uruguay: hallaron sin vida al jugador Maximiliano Pereira

El cuerpo del futbolista uruguayo Maximiliano Pereira fue encontrado en la mañana de este domingo tras sufrir un accidente en la zona de Minas. El jugador, que en la última temporada se desempeñó en Central Español, en la segunda división del fútbol charrúa, falleció tras sufrir un accidente en la zona rocosa del Salto del Penitente, donde se encontraba junto con su esposa.



Tras golpearse, el jugador no pudo salir del lago, según informó el diario El País. Los bomberos intentaron rescatarlo este sábado, pero no pudieron hallarlo. Se convocó, entonces, a los buzos de la Armada Nacional uruguaya, que participaron desde esta mañana de domingo en el operativo y rescataron el cuerpo cerca de las 9.



El jugador, de 27 años, que se inició futbolísticamente en Cerro, había sido campeón de la Supercopa uruguaya con Liverpool (participó en el triunfo en la final contra Nacional).



En una extensa trayectoria había jugado, tambien, en Miramar Misiones, Racing, Sport Boys de Bolivia, Deportivo Santaní de Paraguay y Liverpool hasta arribar a Central Español.



