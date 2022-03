El deporte sigue siendo un escenario más de disputa en la tensión global que ha desatado la invasión de Rusia en Ucrania. A los anuncios de los grandes entes de todas las disciplinas, de suspender en su mayoría a los equipos rusos, además de otras sanciones económicas, se les han sumado los pronunciamientos de los propios deportistas.



Mientras grandes figuras han clamado por un cese definitivo de la violencia, de otro lado ciertos representantes ucranianos, por ejemplo, se han alistado en el ejército. Ahora, como era de esperarse por la dimensión del conflicto, son los hombres de otras naciones los que se pronuncian.



Aykut Demir, turco, fue uno de los últimos. Y, para sorpresa de la mayoría, su reacción no fue la esperada.

'Solo les duele Europa'

Aykut Demir, a la derecha, durante el último juego del Erzurumspor, equipo de la segunda división de Turquía. Foto: Captura de pantalla

En el partido entre el Erzurumspor y el Ankaragucu, de la segunda categoría del fútbol turco, todos los jugadores salieron a la cancha con un mensaje que pedía 'No a la guerra', en apoyo a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania. Todos, menos Aykut Demir, el capitán del Erzurumsport.



En su momento, el gesto despertó polémica para quienes estaban en el estadio o seguían la transmisión. Luego, las palabras de Demir en la prensa local ahondaron la controversia detrás de su decisión.



"A ustedes solo les duele Europa. Miles de personas mueren todos los días en Medio Oriente. Aquellos que ignoran todo lo que ocurre allá son los que hacen estas cosas cuando se trata de Europa”, aseguró de entrada el jugador en diálogo con el medio 'Fanatik'.



“No me sentí cómodo vistiendo la camiseta de 'No a la guerra' porque no se usa cuando se trata de otros países. Si lo hiciera, mi conciencia no estaría tranquila. También me entristece que haya guerra en cualquier parte del mundo. Comparto el dolor de personas inocentes sea donde sea", añadió.



Luego, reflexionando sobre el impacto de su negativa al gesto, concluyó: "Estoy en contra de la guerra en Ucrania pero quiero el mismo trato para todos los conflictos".



En el olvido quedó que su equipo perdió 0-1. Su rechazo al sentir general fue la noticia.

