Una ola de insultos, que ha sido catalogada como transfóbica, despertó en redes sociales la presencia del jugador transgénero Alex Alcaide durante un partido de fútbol en España.

Alcaide, que nació con el sexo femenino pero ya está en proceso de transición de género, jugó en el último partido del filial femenino del Club Esportiu Europa ante el Pujadas, en el fútbol español.



En el juego, que terminó 23 a 0, Alcaide marcó dos goles.



Con ese resultado de fondo, el club publicó una fotografía de Álex en acción.



Ante ello, surgió una ola de discriminación que ha hecho que distintos colectivos de la comunidad LGTBI se pronuncien en su defensa.



'Yo no me veo a un nivel superior al de una mujer'

Según el diario 'La Razón', de España, Alcaide empezó su transición de género hace tres años. Sin embargo, en su documento de identidad sigue siendo identificado como mujer. Por tanto, compite en el equipo femenino.



“A día de hoy, mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así”, confesó Álex en entrevista con el medio 'El Español'.



Sobre la posibilidad de jugar con hombres, el jugador refiere en la charla en mención:

"Me gustaría, pero el problema es el nivel. Al empezar a transicionar tarde, tu cuerpo ya se desarrolló como de mujer, digamos. Podrás llegar a un nivel, pero no al de hombre. Entonces, a día de hoy, yo no me veo a un nivel superior al de una mujer. No soy el que más destaco en mi equipo”.



Su equipo, ante la ola de insultos, publicó un mensaje de apoyo: “¡DECIMOS NO! No toleraremos ataques por cuestión de género. Todo el Europa con Álex”.



🚫 DIEM NO!



👊🏽 Tot l'Europa amb l'Àlex



❌ No tolerarem atacs per qüestió de gènere



✅ Apliquem el protocol i també procedim a bloquejar i denunciar usuaris a Twitter. També ens podeu ajudar la resta d'usuaris.



⚔️ Ni un pas enrere!#futbolcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/kpu1SGQnxs — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) October 24, 2022

Tras ello, diferentes colectivos LGTBI le han hecho llegar su apoyo al jugador.

