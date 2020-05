Natalia Gaitán se despide del Valencia de España

El Valencia de España anunció este jueves la salida de varias de sus jugadoras del equipo femenino, quienes terminaron contrato con el club y no les será renovado.



En ese listado está la colombiana Natalia Gaitán, que llegó al club español en la temporada 2015-2016, siendo esa su primera experiencia europea.



En un comunicado, Gaitán agradece al club y a la afición por estos años de carrera profesional. "Ha sido un verdadero orgullo llevar el brazalete de capitana y portar este escudo. Me voy siendo valencianista y con un Murciélago tatuado en el corazón. Graciès y #AmuntValència", dijo la colombiana.

