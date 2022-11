Una estremecedora noticia conmociona al fútbol. Un jugador, joven promesa del balompié sudamericano, se quitó la vida luego de quedarse sin equipo en el que jugar.

Suicidio enluta al fútbol

Samuel Rebollo, argentino, de 20 años, fue encontrado sin vida en las últimas horas. Según informa 'Radio Mitre', el joven, que jugaba en las divisiones inferiores del club Aldosivi, había sido notificado de que su contrato no se le renovaría en días pasados.



"Medios de comunicación especializados informaron que el defensor no había sido citado a los últimos partidos de su categoría y que tampoco había tenido suerte en su paso por las formativas de Villa Dálmine", reporta el medio en cuestión.



"Dejaste un dolor que no se curará jamás mi negrito, solo le pido a Dios y a la Virgencita que me dé fuerzas para seguir en esta pesadilla , voy a buscarte hijo, ¡por tu descanso eterno! (sic)", escribió Jose Rebollo, padre del fallecido, en un sentido mensaje publicado en Facebook.



Hasta el momento, no se conocen mayores detalles de lo ocurrido. La prensa argentina reseña que hace unos años habría sucedido un caso similar en el mismo equipo. Un joven canterano, Leandro Latorre, se habría quitado la vida luego de ser apartado del club.



“Hace alusión al gran dolor que tenía por lo que le había pasado en Aldosivi, por cómo se sentía. Nos expresó que se sentía inútil, inservible, cansado”, recuerda 'Mitre' que dijo su madre en una entrevista.

Samuel Rebollo, jugador de las inferiores de Aldosivi, se suicidó luego de quedar libre. Es el segundo jugador de Aldosivi que se quita la vida en casi 3 años. Además, hoy se cumplen 13 años del suicidio del arquero Robert Enke 🇩🇪. A ver si empezamos a hablar de salud mental… pic.twitter.com/59yX0ArwMI — LA TACONETA ORIGINAL (@Taconeta_tw) November 10, 2022

