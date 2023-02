El jugador Miler Bolaños es conocido por ser el primer futbolista ecuatoriano en ganar la Copa de Brasil en 2016 junto al equipo el Gremio Fútbol Porto Alegrense, tras anotar un gol decisivo que le daría la victoria en el juego.



Bolaños es destacado por su gran rendimiento en Tijuana, Shanghai Shenhua, Gremio, Chongqing Liangjiang, entre otros. Actualmente, el delantero pertenece al Club Sport Emelec desde el 29 de diciembre de 2022.

El 11 de febrero, en el evento ‘Explosión Azul’, Miller Bolaños estuvo envuelto en una polémica a causa de su actitud al negarse a salir con un niño al campo de juego.

🔴#ATENCIÓN | Miller Bolaños se negó a saltar a la cancha de la mano de un niño. El delantero ecuatoriano decidió no seguir con el protocolo, y prefirió salir solo a la cancha del Estadio Capwell durante 'La Explosión Azul'. 🧐 pic.twitter.com/c1pgZ2O3sI — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 13, 2023

En el video que circula por las redes sociales se escucha al jugador Bolaños diciendo: “Yo no voy a salir con nadie. No voy a salir con mi hijo, voy a salir con alguien” dirigiéndose a quien esperaba que el niño fuese tomado de la mano por el delantero.



De acuerdo con Tribunal Eléctrica en su cuenta de Twitter, hay fotos en las que se ve al futbolista ecuatoriano con el menor.

Ante un video que anda circulando de Miller Bolaños, queremos informar que el Killer si saltó con el niño agarrado de la mano.



El jugador de @CSEmelec mantiene el respeto sobre con todo con los niños.



Foto 2: @Gabo_Harper #TribunaEléctrica #Emelec pic.twitter.com/ObkmbMb6dg — Tribuna Eléctrica (@TribunaElec) February 13, 2023

Como consecuencia de su actitud descortés y después de tres días de lo sucedido, el presidente del club, José Pileggi, se encargó de invitar a Lucas Cruz -niño afectado- al estadio George Cappwell el pasado 15 de febrero para regalarle la camiseta del equipo.

Finalmente, ante el suceso, las críticas de sus seguidores no se hicieron esperar pues algunos hacen comentarios como: “No son nadie, pero se creen mucho, por eso están en la liga que están. Ojo y soy de Emelec”.



Hasta la fecha, no se sabe nada del jugador debido a que no se ha pronunciado después de su ausencia en la noche del pasado martes para el juego amistoso que se disputó contra Guayaquil City, según el medio informativo ‘El Universo’.

Laura Daniela Alarcón Vargas

​REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS