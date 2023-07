El futbolista Dele Alli hizo una dura confesión al relatar en una entrevista los aspectos más difíciles de su vida, en una entrevista que ha sacudido el fútbol inglés.

Alli, jugador del Everton, habló con el medio 'The Overlap', con Gary Neville, y reveló los problemas de su infancia, habló de drogas y abusos sexuales...



Dele Alli comenzó contando que bebía y tomaba pastillas para dormir, tras regresar de jugar en Turquía... Hasta que un día supo que no iba por el buen camino y pidió ayuda en un centro de rehabilitación.



"Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará", dijo el jugador.

Abuso sexual

Luego, el mediocampista contó episodios de su vida. "A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso".

Y agregó: "A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre".

I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77 — Gary Neville (@GNev2) July 13, 2023

El jugador de 27 años admitió que ha estado cerca de decidir retirarse. "Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo", asegura.

La entrevista ha generado gran impacto en el fútbol inglés. Harry Kane, su excompañero en el Tottenham, escribió en sus redes sociales: "Orgulloso de Dele Alli por hablar y compartir su experiencia para tratar de ayudar a otros".

Proud of @dele_official for speaking out and sharing his experience to try and help others. 💙 https://t.co/bLOnPdtIt7 — Harry Kane (@HKane) July 13, 2023



DEPORTES

