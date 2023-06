La Fifa obligó a las jugadoras de todos los equipos a someterse a un examen genital en el Mundial 2011 para demostrar que eran mujeres, ha denunciado la exinternacional sueca Nilla Fischer en su biografía recién publicada.

Futbolistas fueron obligadas a mostrar sus partes íntimas

Facebook Twitter Linkedin

Cancha de fútbol. Foto: iStock

En "Jag sa inte ens hälften" (No dije ni la mitad), Fischer aseguró que la Fifa ordenó a las jugadoras a someterse a ese tipo de test después de que surgieran rumores de que había hombres en la lista de Guinea Ecuatorial en Alemania 2011.



"Cuando me enteré de la sorprendente exigencia, eché humo. En medio de un Mundial, los peces gordos de la Fifa quieren que mostremos nuestros genitales. Nos informaron de que los próximos días no nos afeitáramos 'allí abajo' y que luego se lo enseñásemos al médico. Nadie lo entiende, pero hacemos lo que nos piden y nos preguntamos qué está pasando", escribe Fischer.



(Puede leer: El entorno de Shakira reacciona y se pronuncia por supuesta relación con Lewis Hamilton).



El examen fue realizado por una fisioterapeuta, mientras el médico se colocaba de espaldas, según explica la exjugadora, que califica la experiencia, que no se volvió a repetir, de "desagradable" y "humillante".



"La forma en la que se hizo fue excesiva. Creo que fue por eso que ninguna de las

jugadoras lo ha contado hasta ahora. Nos dimos cuenta de que solo se hablaría de eso. Como escribo en el libro, no fue nada agradable", declaró Fischer a los medios suecos.

🗨️ "Nos dijeron que les mostráramos nuestros genitales".



🇸🇪 Es una de las confesiones de Nilla Fischer, exjugadora de la selección de Suecia para el Mundial 2011.



😨 Se llevó a cabo un desagradable proceso para demostrar que eran mujeres.



Su testimonio es espeluznante. 🧵 pic.twitter.com/5SlOBIXFT6 — Relevo (@relevo) June 14, 2023

El entonces médico de la selección femenina sueca, Mats Börjesson, confirmó lo ocurrido, aunque asegura que se hizo antes del Mundial y que no hubo mala intención.



(Puede leer: Así se jugará la última fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano: hora y TV).



"La Fifa no hace estas cosas con mala fe. El deporte ha tratado de hacer justicia con las chicas, para que no sea necesario entrenarte toda una vida y entonces te encuentres con algo que es una ventaja absurda", dijo Börjesson al diario 'Aftonblade' en alusión a la posible inclusión de hombres camuflados en equipos femeninos. Fischer, de 38 años, fue internacional 194 veces con la selección sueca entre 2001 y 2022 y participó en cuatro Mundiales y tres Juegos Olímpicos.

Más noticias

EFE