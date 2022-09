A finales de junio, Phil Foden, jugador del equipo inglés Manchester City, protagonizaba las noticias en Reino Unido no por el final de temporada del fútbol, sino por una acalorada discusión que tuvo con su novia de toda la vida, Rebecca Cooke, mientras estaban de descanso en una isla griega. La pelea fue de tal magnitud que fueron sacados de la playa en la que estaban.



Según publicó el tabloide de ese país The Sun, en la pelea Cooke le reclamaba al jugador después de haberle revisado el celular.



La mujer, quien es la madre de los dos hijos de Foden, le decía: "No podemos llevarte a ningún lado, siempre pasa esto".

De acuerdo con el medio británico, el motivo de la discusión fue que al revisarle el teléfono, Cooke descubrió que el jugador le había dado 'me gusta' a una fotografía en ropa interior de la influenciadora Holly Burns.



La interacción en línea no habría pasado a nada más que ese 'me gusta', sin embargo, esta no es la primera vez que Foden está envuelto en un escándalo similar.



En 2020, recordó The Sun, el futbolista fue devuelto a casa de un viaje que el equipo había hecho a Islandia luego de que invitó a dos mujeres a su habitación, junto a su entonces compañero Mason Greenwood.