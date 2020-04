Un calvario: Dybala tendría coronavirus por cuarta vez

Un calvario vive el futbolista argentino Paulo Dybala, de la Juventus de Italia. Según informan versiones de prensa en Europa, el jugador habría dado positivio de coronavirus por cuarta vez.

Hace mes y medio se conoció del primer test en el que se le detectó la enfermedad al futbolista. Pero en las últimas horas el medio español 'El Chiringuito' dio la información.



"Un futbolista que juega en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo. Y ese futbolista está en la Juventus: es Dybala. En mes y medio, que se dictó el primer positivo, ha sido sometido a cuatro test. En las últimas horas se le ha hecho el último y ha vuelto a dar positivo”, dijo Josep Pedrerol, periodista de 'El Chiringuito'.



La posibilidad de que Dybala mantenga el virus en su organismo es latente, pero lo portaría de manera asintomática, según la 'Gazzetta Dello Sport'. La otra posibilidad es que el virus nunca se le haya quitado de su organismo.



En el entorno del jugador no se ha confirmado esta información. El propio Dybala no ha aclarado la situación y por el contrario en sus redes se le ha visto en prácticas de yoga y bailando,



“Desarrollé síntomas fuertes, pero hoy ya me siento mucho mejor”, dijo el jugador el pasado 27 de marzo.



Dybala fue una de los tres jugadores de la Juventus en contraer el virus, junto Daniele Rugani y Blaise Matuidi, quienes ya se recuperaron.



