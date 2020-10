Johan Arango, involucrado en una denuncia por intento de violación

El futbolista Johan Arango vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el colombiano está involucrado en una denuncia por intento de violación.

Así lo dio a conocer la presentadora de televisión Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV, la firme’, del canal ‘ATV’, de Perú, donde ocurrieron los hechos.



¿Qué se sabe?

La situación denunciada se habría registrado en la madrugada del viernes 23 de octubre, en un apartamento ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima.



En el lugar estaban la presunta víctima junto a otras dos mujeres y los futbolistas Omar Tejeda, mexicano, y Johan Arango, quien pertenece al club Binacional.



Según narró la joven a ‘Magaly TV, la firme’, los jugadores estaban tomando mucho antes de que ella llegara al apartamento y, de un momento a otro, Tejeda la violentó e intentó abusar de ella.



“Yo tenía puesto un short y una faja postoperatoria. Él (Tejeda) metió la mano, jaló mis prendas y me tocó las nalgas, rompiendo mi faja y mi calzón. Eso fue delante de todos”, comentó.



Tras un forcejeo, la joven se liberó de su presunto agresor y se encerró en un baño, desde el que pudo llamar a las autoridades.



Una vez auxiliada, presentó la denuncia correspondiente.



Omar Tejeda, el futbolista mexicano señalado, directamente de haber intentado violara una joven. Foto: El Comercio (Perú - GDA)

Los señalados

Medios locales peruanos afirmaron que tanto Tejeda como Arango fueron llevados a una comisaria, pero se negaron a firmar la denuncia.



En la tarde del mismo viernes 23, el club Melgar anunció que, de mutuo acuerdo, Omar Tejeda “dejó de formar parte de nuestra institución”.

COMUNICADO 🔴⚫️

Agradeceremos su difusión. pic.twitter.com/ALIobkx97v — FBC Melgar (@MelgarOficial) October 23, 2020

Después, aseveró que está en contra de cualquier acto de violencia.



“Deploramos, de manera contundente, cualquier acto que conlleve a dañar física o psicológicamente a cualquier persona. No vamos a permitir que nadie vinculado al club se vea inmersa en este tipo de acusaciones”, manifestó Melgar.

🚨El FBC Melgar rechaza cualquier tipo de violencia🚨 pic.twitter.com/8JrfGFWTtS — FBC Melgar (@MelgarOficial) October 24, 2020

En el caso de Arango, Binacional, equipo al que arribó en enero del 2020, anunció que abrió un proceso disciplinario contra el colombiano por los hechos denunciados.

Durante su carrera, Arango ha protagonizado diversos actos de indisciplina que no le han permitido afianzarse en ningún club. Fiestas, alcohol, llegar tarde a entrenamientos, expulsiones innecesarias, entre los actos que más se le han reprochado.



