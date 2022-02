El futbolista colombiano Gilmar Bolívar, jugador de la segunda división del fútbol de Ucrania, vive momentos de angustia tras el primer avance militar ruso.



A la difícil situación que enfrentan todos los ciudadanos ucranianos, Bolívar le agrega sus particularidades: está solo, no habla el idioma y, por ahora, no cuenta con el apoyo de nadie.



La preocupación de Gilmar

Gilmar Bolívar, en un lugar turístico en Halych. Foto: Archivo particular

"Yo sentí que tembló. Tembló mi cama, tembló mi piso. Estoy muy angustiado", expresó esta mañana Gilmar Bolívar sobre los bombardeos que se están dando.



Gilmar vive desde 2021 en Leópolis (Lviv), en el oeste de Ucrania, a 7 horas en tren desde la capital Kiev. Hasta hace unos días estaba relativamente tranquilo, pero la situación actual lo tiene angustiado.



"Yo quiero irme a mi casa. Estoy buscando ayuda con mi empresario. En estos momentos es imposible sentir tranquilidad. No hay nada que lo pueda calmar a uno"., añadió en diálogo con 'Blu radio'.



Según dijo, ha intentado buscar apoyo de la Cancillería colombiana, pero todavía no ha sido posible.



"Yo quiero decirles que existo, que estoy acá, que hace mucho tuve la intención de comunicarme con ellos. Desde que empezó esto, traté contactarme con ellos pero no se han comunicado conmigo", clamó.



El presidente Iván Duque anunció esta mañana que el Gobierno adelanta esfuerzos para evacuar a todos los colombianos:



"Hace más de un mes se hizo una actualización del censo de compatriotas en ese país. Fueron identificados 68 connacionales y 28 ciudadanos extranjeros que hacen parte del núcleo familiar de estas personas. Se han venido adelantando conversaciones con varios países y con la Cancillería para facilitar la salida de territorio ucraniano de nuestros compatriotas".



