Un jugador colombiano está en estado de coma en un hospital de Texcoco (México), tras sufrir una agresión durante un partido en una cancha de fútbol 5 en esa ciudad.

La víctima del ataque es Ander Jafeth Salas, de 22 años y nacido en Maicao (Guajira). El colombiano fue atacado por los miembros del equipo rival, que lo golpearon repetidamente hasta dejarlo en el piso. Hoy está recluido en el centro médico Santo Niño de Atocha.

Al parecer, a los rivales de Salas no les gustó la celebración que tuvo tras marcar un gol y por eso comenzaron a golpearlo. El ataque, que se presentó el pasado 6 de septiembre, quedó registrado en video.

Un usuario de Facebook reveló la situación y pidió ayuda para el joven colombiano. “Ojalá puedan ayudar a este amigo el cual fue golpeado el día de ayer por la noche, en las canchas de fútbol de la conchita en Texcoco, se encuentra hospitalizado en estado de coma, con lo que puedan ayudar es para pagar sus gastos e igual ayudar a su madre para que venga,ya que el es colombiano!”, escribió en esa red social Eduardio Equihua Ponce.

La madre del futbolista no ha podido viajar a México

Lo sucedido tiene un drama adicional: Ana Jackeline Salas, madre del jugador, no ha podido viajar a México para hacerse cargo de la situación y trasladar al joven de regreso al país.



“En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”, dijo Salas al diario El Pilón. La madre del jugador reside en Uribe (Meta).



Un error en la documentación de Ander ha agravado el problema, pues aparece registrado como sobrino de Ana Jackeline, por lo cual las autoridades no le han expedido el documento con celeridad.



Salas había probado suerte en el fútbol venezolano y actuó en un club aficionado de Valledupar antes de irse a México, donde alternaba su actividad en un equipo de tercera división con un trabajo en un almacén de ropa.



