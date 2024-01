Futbolista niega estar en lista de clientes del caso Jeffrey Epstein por abuso sexual

La Justicia de Nueva York publicó este jueves una segunda tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, después de comenzar a desclasificar varios archivos el miércoles. La nueva tanda incluye en total algo más de 300 páginas.

Entre los documentos hay declaraciones de testigos, correos electrónicos presentados como pruebas y otros archivos judiciales. Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores.

Futbolista niega participación

Luego de que se viralizara una lista de nombres de supuestos clientes, donde aparece el futbolista Callum Hudson-Odoi, este tuvo que salir a negar la acusación.



El exdelantero de Chelsea y actualmente en Nottingham Forest, tuvo que salir a aclarar versiones que lo ubican dentro de la lista de visitantes a la isla del controversial magnate estadounidense acusado de pedófilo y dirigir una red de tráfico sexual de menores. "Yo habría sido un niño en ese momento".



El nombre del delantero surgió porque se viralizó una nómina de las primeras personas famosas en contraer COVID-19 en marzo del 2020 afirmando que esos era los "clientes" de Epstein y ahí se encontraba Hudson-Odoi, como también los jugadores de la NBA Rudy Gobert y Donovan Mitchell.

"He visto esto circulando por las redes sociales desde hace un tiempo y no iba a comentar sobre ello porque es absurdo (y yo habría sido un niño en ese momento); sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo de Epstein ni he estado en la isla de Epstein; así que por favor dejen de etiquetarme en estas publicaciones. Gracias", expresó Hudson-Odoi en su cuenta de Instagram.

Los archivos constatan los lazos de Epstein con figuras prominentes, como el príncipe Andrés de Inglaterra o el expresidente Bill Clinton, aunque se espera que muchos de los nombres mencionados ya sean conocidos, puesto que fueron identificados durante el juicio de 2021 contra Maxwell o porque ya han dado entrevistas o han sido objeto de denuncias. Ser mencionado en los documentos, además, no implica ningún tipo de culpabilidad, ya que incluyen desde anécdotas rememoradas por los testigos hasta listas de potenciales entrevistados.



DEPORTES con EFE

