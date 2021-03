Futbolista se retira por trastorno de pánico, ansiedad y depresión

Cada vez agarra más realismo que los deportistas no se escapan a los síndrome que día a día vive el ser humano. La historia de Nahuel Tuya es una más que van al libro histórico de los atletas que han dejado su profesión debido a problemas emocionales.

A los 19 años, y cuando había firmado un contrato con el Montevideo City Torque, escribió en sus redes sociales que había renunciado a la idea de seguir jugando al fútbol, debido a un trastorno de pánico, ansiedad y depresión..



Hizo todo lo posible por convertirse en futbolista y lo logró, pero frenó en seco. "Después casi un año que apareció esto en mí me toca tomar esta decisión", dijo.



Y agrego: "Me duele apartarme de esto que tanto me gusta, de mi supuesto sueño, pero hoy lucho por mi bien”.



El juvenil se refirió que si bien algunas personas tomarán su decisión por sorpresa, pues las personas que han vivido esos males en carne propia lo entenderían.



"Solo los que lo viven saben lo que es, no son solo mareos, ni que estas nervioso, solo esta ahí para hacernos sentir mal en el momento menos inesperado", acotó.



Ya dijo: "Desde mi primera crisis yo no volví a ser el mismo, cambio mi actitud, mi personalidad, mis pensamientos, mi físico, cambió mi vida, noches sin dormir, noches en emergencias, pasado de medicación para poder dormir, hablarle mal a mis padres, a mi novia, sin sentido, sintiendo que la muerte se acercaba, pensamientos negativos, en fin, no veía salida".



Deportes